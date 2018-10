Les Redmen veulent causer la surprise

Les éliminatoires du football universitaire québécois s’amorcent lors de la prochaine fin de semaine. Pour l’occasion, le Rouge et Or de l’Université Laval croisera le fer avec le Vert & Or de l’Université Sherbrooke alors que les Carabins de l’Université de Montréal feront face aux Redmen de l'Université McGill.

TVA Sports diffusera d’ailleurs le match entre les Carabins et les Redmen, samedi, dès 13h30.

D’ailleurs, les deux rivaux montréalais se sont affrontés à leur dernier match de la saison régulière. La rencontre, plutôt serrée, est allée à la faveur des Bleus, 16-0.

«En regardant ce match-là, c’est très encourageant pour nous, a souligné l’entraîneur-chef des Redmen, Ronald Hilaire, lors de l’émission Les Partants, mercredi, sur les ondes de TVA Sports. Je pense qu’à travers les saisons, depuis que je suis ici en tant qu’entraîneur-chef, on a quand même livré des bonnes batailles à l’Université de Montréal. Le duel de la semaine passée était une autre de ces bonnes batailles.

«Ultimement, on veut terminer avec des victoires et non des victoires morales. On s’en va dans un match où il n’y a pas de lendemain. Il va falloir bien exécuter toutes les facettes (du jeu) pour sortir avec une victoire».

Au cours des dernières années, la finale du RSEQ a opposé le Rouge et Or aux Carabins. Hilaire espère changer cela cette année.

«Je pense que pour la première fois, on commence à présenter une édition qui est un peu plus mature, a continué Hilaire. En 2016, on a eu la chance de se rendre en éliminatoires contre les Carabins. On était un groupe pas mal vert. On avait des joueurs de premières années sur l’unité défensive et ç’a été un baptême de feu pour eux en éliminatoires.

«Maintenant, on se présente avec un groupe plus mature qui a passé à travers des bons et des mauvais moments. Ils savent maintenant ce que ça prend pour être compétitif et surtout gérer leurs émotions dans les gros matchs.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.