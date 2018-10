Joueurs exceptionnels: on exagère

Publié aujourd'hui à 10h33

Mis à jouraujourd'hui à 10h40

Beaucoup a été dit sur le statut de joueur exceptionnel, une procédure spéciale de Hockey Canada permettant à un joueur d’être repêché dans les rangs juniors à 15 ans plutôt que 16.

Cinq joueurs ont obtenu ce statut dans l’histoire. On a compris pourquoi avec John Tavares, Aaron Ekblad et Connor McDavid, trois joueurs qui ont dominé lors de leur passage dans les rangs juniors.

Ce fut beaucoup moins clair, dans le cas de Sean Day et Joseph Veleno, s'ils méritaient hors de tout doute d’accéder aux rangs juniors un an plus tôt que les joueurs de leur groupe d’âge.

Si Veleno a été un choix de premier tour dans la LNH cette année (le 30e au total), le cas de Sean Day a fait mal paraître les autorités de Hockey Canada.

Logiquement, il aurait dû être choisi premier au total du repêchage junior dans lequel il était déclaré exceptionnel. Day a plutôt été choisi au quatrième rang, derrière Travis Konecny, Dylan Strome et Matthew Spencer dans la cuvée ontarienne de 2013.

Au repêchage de la LNH il y a deux ans, Day n’a été réclamé qu’au 81e échelon. Un choix de troisième tour! Il vient de commencer la saison dans la Ligue américaine de hockey à 20 ans...

Vous vous souvenez sans doute de Tyler Benson, annoncé comme le prochain surdoué du hockey canadien. Il a jonglé avec l’idée de demander le statut de joueur exceptionnel, avant de se retirer. Il vient lui aussi de commencer sa carrière dans la Ligue américaine à 20 ans.

Bref, les choses vont vite, très vite à cet âge.

Au Québec, certains ont parlé de ce statut dans le cas de Xavier Parent et Samuel Poulin, deux excellents joueurs qui seront repêchés cette année dans la LNH.

Celui qui se rapproche le plus d’un vrai «exceptionnel», c’est Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski.

Est-ce que ça lui aurait été vraiment profitable de jouer quatre saisons juniors plutôt que trois avant de faire le grand saut dans la LNH? Je ne crois pas. Les Lafrenière n’ont pas fait de demande à Hockey Canada.

Voilà que le débat est relancé dans les deux autres circuits juniors canadiens.

Deux jeunes espoirs se démarquent. L’Ontarien Shane Wright et l’Albertain Matthew Savoie font rêver bien des équipes de l’Ontario et de l’Ouest canadien. Les familles ont jusqu’au 1er décembre prochain pour décider s’ils déposent une demande officielle.

On parle d’espoirs pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2022!

Je me demande si on n’est pas en train de dénaturer le statut de joueur exceptionnel. La nouvelle dynamique dans la LNH ne fait qu’empirer la situation.

Les bons joueurs quittent leurs équipes juniors tellement rapidement qu’on est sans cesse en quête de talent, de superstars... capables de faire vendre des billets dans les arénas de hockey junior au pays.

La menace vient aussi du sud. Les équipes de la LCH ne veulent pas perdre les meilleurs joueurs d’ici au profit de la NCAA. On peut les comprendre.

La question qu’on devrait se poser: est-ce qu’on aide vraiment les joueurs à qui on accorde ce statut d’exception?

Une tonne de pression vient avec le statut. Il n’est pas sans conséquence pour «l’exceptionnel», qui est scruté à la loupe un an de plus par les recruteurs professionnels.

Ma conclusion: la modération a bien meilleur goût.