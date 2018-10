JO 2026: nouveau rebondissement à quelques heures du vote de Calgary

Un accord in extremis a été trouvé dans la nuit de mardi à mercredi entre le gouvernement canadien et la province de l'Alberta sur le financement de la candidature de Calgary aux JO d'hiver 2026, à quelques heures d'un vote crucial de la municipalité, rapportent mercredi plusieurs médias canadiens.

Mercredi matin, le conseil municipal de la ville de l'Ouest canadien doit se réunir pour voter sur une motion déposée la veille par son comité d'évaluation de la candidature aux JO, qui appelait Calgary à renoncer à cette candidature faute d'un accord financier avec l'Alberta et Ottawa sur la répartition des coûts.

Mais mardi soir, après d'ultimes tractations en coulisses, le gouvernement fédéral et la province de l'Alberta se sont mis d'accord pour financer l'essentiel des coûts publics, estimés à environ 3 milliards de dollars, et réduire la part de la ville de Calgary, selon les médias.

L'accord a été validé par la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, et la ministre fédérale des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, et n'attend plus que la signature de la ville de Calgary.

Si le conseil municipal de la ville l'approuve, il sauvera provisoirement la candidature de la ville, qui a prévu de consulter sa population sur la question lors d'un référendum le 13 novembre prochain.

La ville hôte des JO d'hiver 2026 sera désignée en juin 2019 à Lausanne. Calgary est en lice face à Milan et Stockholm.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi avait écrit ce weekend au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de «trouver un accord d'ici lundi» sur le partage des coûts entre Ottawa, la province et la ville, faute de quoi il retirerait sa candidature.

Calgary avait organisé les JO d'hiver de 1988 et dispose donc déjà d'infrastructures olympiques, mais des travaux supplémentaires restent nécessaires. Ils sont estimés à plus de cinq milliards de dollars, dont quelque trois milliards de fonds publics.

La querelle a éclaté quand, vendredi soir, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il était prêt à contribuer à hauteur de 1,75 milliard de dollars canadiens à l'organisation des Jeux (en tenant compte de l'inflation d'ici 2026), mais à la condition que l'Alberta et Calgary investissent au total le même montant.