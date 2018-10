Saison terminée pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a choisi de renoncer au tournoi des meilleurs joueurs de tennis de 21 ans et moins, qui aura lieu en novembre à Milan, afin de se reposer, se disant très satisfait de ses accomplissements en 2018.

Ayant plié l’échine devant le Français Richard Gasquet au tour initial du tournoi de Paris-Bercy, lundi, l’Ontarien de 19 ans a confirmé ses intentions sur son compte Instagram. À sa première année complète au sein du circuit de l’ATP, il a conservé une fiche de 35-28. Le 29e joueur mondial a voyagé dans 18 pays, prenant notamment part à huit événements lors des huit dernières semaines.

«Quelle année ce fut! Il y a plusieurs grands moments, souvenirs et expériences. [...] J’ai appris beaucoup et je me sens chanceux de compter sur une base de partisans aussi solide m’ayant supporté, a-t-il écrit, tout en remerciant les gens le côtoyant régulièrement. Je suis super motivé à revenir au boulot pendant la saison morte pour continuer à grimper les échelons en 2019.»

«Ce fut une longue année à batailler partout dans le monde et je suis désolé de me retirer des Finales NextGen de l’ATP, a ajouté celui qui sera remplacé par le Polonais Hubert Hurkacz. À ce tournoi l’an passé, ç’a été formidable et je vais manquer la foule à Milan.»

En 2017, Shapovalov n’avait pu atteindre les demi-finales de cette compétition.