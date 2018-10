Canadien-Capitals: des joueurs qui ont connu les deux côtés de la médaille

Le Canadien de Montréal recevra les Capitals de Washington jeudi soir au Centre Bell. Bon nombre de joueurs au fil des ans ont porté l’uniforme de ces deux équipes. En l’honneur de l’affrontement, voici les plus connus.

Rod Langway

En 1982, après quatre saisons à Montréal et une conquête de la coupe Stanley en 1979, l’excellent défenseur Rod Langway a été échangé aux Capitals de Washington en compagnie de Doug Jarvis, Brian Engblom et Craig Laughlin. En retour, le Tricolore a obtenu les services de Ryan Walter, deuxième choix au total au repêchage de 1978, et de Rick Green, premier choix au total en 1976.

Il va sans dire que le Canadien n’est pas sorti gagnant de cette transaction. Langway a joué 11 saisons avec les Capitals, remportant le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, à deux reprises. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2002.

Jarvis a pour sa part poursuivi sa séquence d’homme de fer à Washington avant de passer aux Whalers de Hartford lors de la campagne 1985-1986. L’ancien attaquant détient toujours le record pour le plus grand nombre de parties consécutives disputées avec 964.

La production offensive de Walter a constamment diminué dès son arrivée à Montréal. Green a pour sa part porté l’uniforme du CH pendant sept saisons.

José Théodore

En 2008, les Capitals ont offert un contrat de deux ans, d’une valeur de 9 millions $, à l’ancien gardien du Canadien José Théodore. À sa deuxième campagne dans la capitale américaine, il a d’ailleurs entamé la série de premier tour des siens contre le Tricolore.

Durant le deuxième match, il a toutefois été remplacé par Semyon Varlamov. Jaroslav Halak, qui a lui-même brièvement porté l’uniforme des Capitals, a été le meilleur gardien de la série, menant le CH jusqu’à la finale de l'Association de l’Est.

Sergei Gonchar

Sergei Gonchar a notamment défendu les couleurs du Canadien et des Capitals pendant sa carrière. Il a toutefois fait sa marque considérablement plus avec les «Caps». En presque 10 saisons complètes à Washington, le défenseur a amassé 416 points, dont 144 buts, en 654 parties.

En novembre 2014, le Canadien a fait son acquisition des Stars de Dallas en retour de Travis Moen. Il a disputé 45 parties avec le CH, récoltant un but et 12 mentions d’aide pour 13 points.

Lars Eller / Devante Smith-Pelly

Lars Eller et Devante Smith-Pelly n’ont pas suivi le même chemin pour atterrir à Washington. Eller a été échangé aux Capitals pendant le repêchage de 2016 en retour de deux choix de deuxième tour. Smith-Pelly a quant à lui signé un contrat avec les «Caps» en tant que joueur autonome en 2017.

Ils ont toutefois un gros point en commun, puisqu’ils sont les deux anciens joueurs du Canadien à avoir soulevé la coupe Stanley avec les Capitals le 7 juin dernier.

Richard Zednik

Le Canadien a complété une bonne transaction en mars 2001 en mettant la main sur Richard Zednik, Jan Bulis et un choix de premier tour des Capitals, en retour de Trevor Linden, de Dainius Zubrus et d’une sélection de deuxième ronde.

Zednik et Bulis ont connu leurs meilleures campagnes offensives dans l’uniforme du Canadien, tandis que Linden n’a disputé que 28 matchs avec les Capitals. Zubrus a par contre obtenu du succès à Washington avant d’être échangé aux Sabres de Buffalo.