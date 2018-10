Brooks Orpik ne jouera pas à Montréal

Le défenseur des Capitals de Washington Brooks Orpik ratera le match de jeudi contre les Canadiens de Montréal à cause d’une blessure au bas du corps.

C’est ce qu’a indiqué mercredi l’instructeur-chef Todd Reirden sur le compte Twitter de l’équipe, précisant que le cas du vétéran est évalué quotidiennement. Celui-ci a manqué les derniers entraînements des siens, mais son pilote s’attendait à le voir en action au Centre Bell, selon ce qu’avait mentionné le réseau NBC Sports, mardi.

Orpik, 38 ans, a inscrit un but et une mention d’aide en 10 rencontres cette saison, en plus de conserver un différentiel de +2. À sa dernière sortie, il a joué plus de 18 minutes, samedi, face aux Flames de Calgary.