Brendan Gallagher et Paul Byron absents de l'entraînement

Pour ce qui est de Gallagher, il a inscrit son septième filet de la campagne en troisième période de la partie de mardi, qui s’est conclue par un revers de 4-1. Il a passé un peu plus de 16 minutes sur la glace.

Byron a été incapable de terminer le match de la veille contre les Stars de Dallas à cause d’une blessure au bas du corps. Aucune information quant à sa participation au duel de jeudi contre les Capitals de Washington n’a été diffusée.

Hudon a également évolué au sein de la quatrième unité avec Matthew Peca et de Nicolas Deslauriers.

Le vétéran Andrew Shaw a pris la place de Gallagher à l'aile droite du premier trio, tandis que le Québécois Charles Hudon s'est entraîné sur le deuxième trio en compagnie de Max Domi et de Jonathan Drouin.

Les deux adjoints au capitaine du Canadien de Montréal Brendan Gallagher et Paul Byron se sont absentés de la séance d'entraînement de l'équipe, mercredi à Brossard, afin de recevoir des traitements.

Formation à l'entraînement

Attaquants

Tatar-Danault-Shaw

Drouin-Domi-Hudon

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Hudon

Coupe Molson : Max Domi a dominé

Acquis des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk durant la saison morte, Domi a excellé en inscrivant cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en autant de rencontres, en plus de conserver un différentiel de 0. Il a obtenu la deuxième étoile quatre fois.

Ses performances ont permis au Tricolore de présenter un dossier de 6-3-2.

Lors de la dernière campagne, il s’était contenté de neuf filets en 82 matchs.

Tomas Tatar, Paul Byron, Carey Price et Jonathan Drouin ont suivi Domi au classement d'octobre.

Le Tricolore accueillera les Capitals de Washington, jeudi.