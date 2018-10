Aux quatre coins de la LNH: les Red Wings seront privés de Thomas Vanek

L’attaquant des Red Wings de Detroit Thomas Vanek ratera de deux à trois semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps subie durant le match de mardi contre les Blue Jackets de Columbus.

L’ancien du Canadien de Montréal a inscrit une mention d’aide en seulement quatre présences sur la glace et 1 min 20 s avant de retraiter au vestiaire.

«Je vous dirais que Thomas demeurera à l’écart et si j’ai à vous donner une estimation, ce serait de deux à trois semaines. On saura bientôt si c’est plus long ou plus court, après des examens médicaux», a commenté l’entraîneur-chef Jeff Blashill au site web des Wings.

Vanek a récolté cinq points en 12 parties cette saison, affichant un différentiel de -8.

Pekka Rinne de retour en santé

Les Predators de Nashville ont retiré mercredi le nom du gardien Pekka Rinne de la liste des éclopés.

Le vétéran était tenu à l’écart depuis le 20 octobre en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Il a subi celle-ci durant le match de la veille face aux Flames de Calgary. Cette saison, Rinne a présenté un dossier de 3-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,11 et un taux d’efficacité de ,929.

Par ailleurs, l’organisation du Tennessee a cédé le gardien Troy Grosenick à son club-école de Milwaukee, dans la Ligue américaine de hockey.

Détenteur du sommet du classement général de la Ligue nationale avec 18 points, Nashville visitera le Lightning de Tampa Bay, jeudi.

Mike Condon au ballottage

Les Sénateurs d’Ottawa ont soumis mercredi le nom du gardien Mike Condon au ballottage.

S’il n’est pas réclamé le lendemain, l’ancien du Canadien de Montréal sera cédé au club-école des «Sens» situé à Belleville.

Condon a mal paru durant le match de mardi face aux Coyotes de l’Arizona, que ceux-ci ont gagné au compte de 5-1. Il a cédé trois fois en 11 tirs avant d’être remplacé par Craig Anderson tard en première période. Cette saison, l’Américain affiche une moyenne de buts alloués de 6,40 et un taux d’efficacité de ,800, lui qui en est à la deuxième année d’un contrat de trois ans et de 7,2 millions $.

Par ailleurs, le défenseur des Blues de St. Louis Jakub Jerabek n’a pas trouvé preneur au ballottage et sera rétrogradé à la filiale de San Antonio.