À TVA SPORTS : FC Dallas 0 - Timbers 1

Le FC Dallas reçoit les Timbers de Portland au Toyota Stadium, ce soir, dans le cadre d'un match de barrage des éliminatoires de la MLS.

La rencontre est présentée en direct à TVA Sports.

Nous sommes en première demie. La marque est de 1-0 pour Portland.

Plus tôt en soirée, dans l'Est, le New York City FC l'a emporté 3-1 contre l'Union de Philadelphie pour atteindre les demi-finales d'association. La même progression est à l'enjeu dans ce match entre Dallas et Portland.

Même s'ils évoluent à domicile, la pression semble être sur Dallas, puisque l'équpe a perdu ses trois derniers matchs en saison régulière pour chuter au troisième rang du classement dans l'Ouest après avoir occupé la première position pendant la majeure partie de la saison.

Les Timbers, de leur côté, n'ont perdu qu'un seul de leurs quatre derniers matchs et ont l'expérience des séries: l'équipe a remporté la Coupe MLS en 2015 et compte encore sur certains joueurs qui étaient là à l'époque, dont le prolifique milieu de terrain Diego Valeri.

Les formations:

Starting XI + Lineup Notes: A look at the lineup Oscar Pareja has chosen as he looks to punch a ticket to the Conference Semis. // @ChickfilA



➡️ https://t.co/IUC8A9pZjG#BelieveInFCD pic.twitter.com/8i6yDsBIL6