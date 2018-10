Tuerie dans une synagogue de Pittsburgh : les Penguins solidaires

L’organisation des Penguins posera un geste de solidarité à l’endroit des victimes de la tuerie de la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, mardi soir, lors du match de l’équipe contre les Islanders au PPG Paints Arena.

Pour l’occasion, les joueurs porteront sur leur chandail un écusson spécial avec la mention «stronger than hate (plus forts que la haine)».

Chaque chandail sera autographié par le joueur qui l’a porté, après le match, avant d’être vendu aux enchères. Les profits de la vente des chandails seront ensuite remis à la «Jewish Federation of Greater Pittsburgh». La fondation des Penguins remettra également 50 000$ à cet organisme.

Onze personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées, samedi, lorsqu’un tireur ouvertement antisémite a fait feu dans la synagogue de Pittsburgh. Le forcené, Robert Bowers, a été interpellé par les forces policières.

Hatred and discrimination have no place in Pittsburgh or anywhere else.



The Pittsburgh Penguins will wear #StrongerThanHate patches on their jerseys for tonight's game.



