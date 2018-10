Place aux matchs de barrage... et quel avenir pour Zlatan?

Publié aujourd'hui à 14h35

Mis à jouraujourd'hui à 14h43

Voilà, les jeux sont faits. Les 12 équipes qui participeront aux éliminatoires de la Coupe MLS sont connues.

Du côté de Montréal, on est évidemment tristes de ne pas participer au tournoi automnal. Soulignons également une première depuis que l'Impact est en MLS: aucune équipe canadienne ne fera partie des séries. Chaque année entre 2012 et 2017, on retrouvait au moins une équipe canadienne en éliminatoires. Ce ne sera pas le cas cette année.

Dans l’Ouest, le Galaxy est également en peine. L’équipe n’avait qu’à gagner son match de dimanche contre le Dynamo pour participer aux séries. Une rencontre disputée à domicile de surcroît, contre une équipe de bas de classement. Le Galaxy a même pris les devants 2-0 dans ce match et tout pointait vers une participation aux séries, d’autant plus que l’entraîneur par intérim Dominic Kinnear avait réussi à redresser le navire en fin de saison.

Finalement, on perd 3-2 et pour une deuxième année de suite, le Galaxy ne fait pas les séries.

La grande vedette du club, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic, a quitté le stade avant même que les journalistes n’entrent dans le vestiaire après la défaite.

Il faut comprendre que Zlatan est un gagnant. Partout où il a joué, il a remporté au moins un titre. Cette année, au Galaxy, il n’a rien gagné. Son égo a sans doute été touché.

Maintenant, on ne sait pas s’il sera de retour avec le Galaxy en 2019. Il y a des échos selon lesquels il pourrait retourner en Europe. On n’a aucune garantie à son sujet. Il a sans doute aussi des questions au sujet de la direction générale que prendra l’organisation l’année prochaine, car avant de s’embarquer de nouveau dans le projet, il voudra probablement obtenir l’assurance que l’équipe autour de lui sera aussi conquérante qu’il le souhaite.

Il sera donc intéressant de suivre ce qui arrivera avec le Galaxy cet hiver, que ce soit au sujet de Zlatan, ou encore en ce qui concerne l’entraîneur de l’équipe. Kinnear a fait le travail en fin de campagne, mais il est là sur une base intérimaire et la rumeur veut que l’ancien pilote des Timbers de Portland, Caleb Porter, soit l’un des favoris parmi les candidats pour le poste.

Place aux matchs de barrage

Les matchs de barrage de la Coupe MLS démarreront dès mercredi, seulement trois jours après le «Jour décisif», lors duquel toutes les équipes sauf le Real Salt Lake ont disputé leur dernière rencontre de la saison.

Les quatre duels seront présentés en direct à TVA Sports.

New York City FC c. Union de Philadelphie (mercredi, 19h)

Les deux équipes se sont affrontées dimanche dernier au Yankee Stadium, où le match de barrage de mercredi sera également disputé. New York City, qui n’a pas connu une très bonne fin de saison, a réussi à gagner à domicile.

La dernière fois que deux équipes se sont affrontées lors du dernier weekend et ensuite en match de barrage, c’était en 2015, alors que l’Impact avait battu le Toronto FC deux fois de suite au Stade Saputo.

Verra-t-on la même chose? Le NYC FC n’a perdu qu’une fois, cette année, sur le petit terrain du Yankee Stadium et l’Union n’a jamais gagné là-bas. On verra néanmoins ce que la formation de la Pennsylvanie réussira à engendrer dans le Bronx, puisqu’elle a fait une belle fin de saison.

Bien sûr, l’Union pourra tirer des enseignements du match de dimanche. On aura sans doute fait de la vidéo, et en trois jours, tout peut se passer parce que les séries, c’est comme ça. Cela dit, en regardant l’historique des visiteurs au Yankee Stadium, on n’a pas le choix de le dire : avantage New York City.