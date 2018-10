La recrue des Canucks Elias Petterson a marqué deux fois, hier, pour porter ses statistiques à sept buts et trois aides en sept matchs cette saison dans la victoire de 5-2 des siens contre le Wild.

L’attaquant suédois est devenu le 21e joueur dans l’histoire de la ligue à inscrire au moins sept buts à ses sept premiers matchs dans le circuit. Il est seulement le huitième à le faire depuis la saison 1943-1944.

Pettersson et Markstrom refroidissent le Wild - TVA Sports

Deux autres joueurs ont réussi l’exploit à leurs sept premiers matchs dans l’uniforme des Canucks : Greg Adams en 1978-1988 et Alexander Mogilny en 1995-1996.

Les joueurs de 19 ans et moins ont inscrit, collectivement, 22 buts durant le mois d’octobre. Ils en ont marqué 35 l’an dernier. Mais il reste encore deux soirs pour améliorer le total de cette année!

Une première depuis 2011

Les Flames ont marqué deux fois en 55 secondes durant la troisième période pour obtenir leur première victoire à Toronto depuis janvier 2011. L’équipe a également remporté un premier match après six rencontres sans victoire.

L’auteur du but gagnant, Elias Lindholm, en est à huit buts en douze matchs cette saison et est devancé par six joueurs à ce chapitre dans la ligue.

55 secondes suffisent aux Flames - TVA Sports

À surveiller aujourd’hui

L’attaquant des Stars Jason Spezza disputera son 100e match dans la LNH et c’est au Centre Bell, contre les Canadiens, qu’il vivra ce moment. Il deviendra le troisième joueur repêché en 2001, après Dan Hamhuis et Tomas Plekanec, à atteindre ce plateau.

Chez les Hurricanes, le jeune Sebastian Aho tentera d’établir un record de concession en obtenant un point dans un 12e match de suite en début de saison alors que son équipe affrontera les Bruins.

Du côté du Wild, Mikael Granlund essaiera, contre les Oilers, de récolter un point dans un neuvième match de suite.