Le grand jour pour Aubé-Kubel

Rappelé par les Flyers dimanche, l’attaquant québécois Nicolas Aubé-Kubel devrait disputer son premier match dans la Ligue nationale ce soir, contre les Ducks à Anaheim.

Il s’agira évidemment d’un moment bien spécial pour l’athlète de 22 ans, qui connaissait un bon début de saison dans la Ligue américaine avec les Phantoms de Lehigh Valley.

«Le "coach" est venu me voir dans la chambre et m'a dit "félicitations, tu t'en vas dans le ligue nationale mardi"», a-t-il raconté, mardi, à l’émission «Les Partants».

Le Québécois n’est pas certain que ses proches et sa famille seront en mesure d’assister au match de ce soir, mais il croit que certains des ses amis font actuellement des pieds et des mains pour être au Honda Center.

«Ils (sa famille) vont sûrement venir pour le prochain match (...) mais j'ai quelques amis qui ont pris des billets d'avion et qui sont sûrement en route pour venir me voir ce soir», a-t-il expliqué.

En ce moment, l’ancien des Foreurs de Val-d'Or profite du moment, d’autant plus que ce premier rappel survient alors que les Flyers sont en Californie.

«J'ai été rappelé en même temps qu'un joueur de mon équipe, Tyrell Goulbourne, on a vécu le voyage ensemble», a-t-il souligné.

«On est comme des enfants, on a vraiment hâte au match.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.