La nouvelle vie de Caroline Ouellette

L’ancienne championne olympique Caroline Ouellette, qui a mis fin à sa carrière de joueuse de hockey il y a quelques semaines, savoure chaque moment de sa nouvelle vie.

Celle qui a été une grande dame du hockey féminin est désormais entraîneuse adjointe avec les Stingers de Concordia, entraîneuse technique avec les Canadiennes de Montréal et elle accompagnera prochainement l’équipe nationale à la Coupe des quatre nations.

Mais surtout, elle est mère d’une fillette depuis près d’un an et c’est indubitablement ce qui la comble le plus.

«J'avais peur de ne pas être capable de passer à autre chose, a-t-elle admis, mardi, à l’émission "Les Partants". J'ai tellement aimé chaque moment de ma carrière, mais l'arrivée de ma fille a tout changé.»

«J'adore ça, être maman», a-t-elle affirmé.

«La beauté d'être parent, tu ne comprends pas ce que c'est jusqu'à ce que tu le vives toi-même», a également souligné celle qui a remporté quatre médailles d’or aux Olympiques et trois Coupes Clarkson.

Caroline Ouellette partage sa vie avec une autre ex-hockeyeuse, l’Américaine Julie Chu, qui est... entraîneuse-chef des Stingers. En somme, les deux sont autant partenaires dans la vie que derrière le banc.

«J'adore travailler avec elle, on se "challenge", des fois on se chicane, c'est sûr, mais on se dit qu'on fait du bon hockey ensemble, a-t-elle expliqué. On a toutes les deux la passion pour l'enseignement du hockey et c'est ma meilleure amie.»

