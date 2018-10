La discipline: la clé pour les Canadiens

Publié aujourd'hui à 15h18

Mis à jouraujourd'hui à 15h26

C’est une grosse semaine qui attend les Canadiens avec trois machines offensives qui seront de passage à Montréal.

Si la formation de Claude Julien peut être fière de ce qu’elle a accompli depuis le début de la saison, la visite des Stars mardi, des Capitals jeudi et du Lightning samedi va s’avérer plus qu’un gros test. Et la clé du succès face à ces équipes ne sera pas seulement l’effort, croyez-moi. Tout passera par la discipline.

Quatrième trio: attention

La semaine dernière, le quatrième trio a été puni deux fois à chaque rencontre, ce qui a coûté la place à Andrew Shaw après le match de jeudi à Buffalo, au profit de Charles Hudon. Samedi encore, Matthew Peca et Nicolas Deslauriers se sont fait prendre, mais heureusement pour eux, les Bruins n’ont pas été en mesure de marquer.

Mais voilà que les trois prochains adversaires des Canadiens ont plus de profondeur que les Bruins à l’attaque. En avantage numérique, les Stars ont 27% d’efficacité, les Capitals sont premiers dans la LNH à 37% et le Lightning pointe au huitième rang avec 26% de réussite.

Ce sont donc trois équipes qui profitent au maximum des unités spéciales pour remporter des matchs alors que la force des Canadiens n’est pas le désavantage numérique, disons. À court d’un homme, les Canadiens sont au 19e rang avec 76,5% d’efficacité, ce qui est grandement sous les attentes.

Une période de transition

Est-ce le temps de peser sur le bouton panique pour les problèmes de l’équipe en désavantage numérique? La réponse est non parce qu’il y a une période d’adaptation qui est nécessaire, mais qui devra se terminer bientôt.

La stratégie de l’équipe est différente par rapport à l’an dernier, alors qu’on demande aux joueurs d’être plus agressifs sur le porteur de la rondelle, au lieu d’être passif comme l’an dernier.