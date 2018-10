Kotkaniemi passera-t-il toute la saison à Montréal?

Marc Bergevin et Claude Julien étaient emballés par Jesperi Kotkaniemi à l’issue du camp. Mais après 10 matchs d’expérience, la recrue est évaluée au quotidien. Que doit-il améliorer pour demeurer avec le grand club?

Oui, le Finlandais de 18 ans est toujours en quête de son premier filet dans la Ligue nationale de hockey. Mais selon Dany Dubé, plusieurs facteurs militent en sa faveur.

«Il est un bon fabricant de jeux et il est responsable défensivement. Il n’a pas réussi à trouver le fond du filet, mais il est très rigoureux dans sa façon de jouer, a souligné l’analyste de TVA Sports avant la rencontre de mardi face aux Stars de Dallas.

«Il utilise bien son bâton, qu’il utilise pour déstabiliser l’adversaire et lui faire perdre des rondelles en provoquant des situations de revirement.»

L'importance des mises en jeu

Là où la sélection de premier tour des Canadiens de Montréal (troisième au total) au plus récent repêchage de la LNH doit faire des ajustements, c’est dans le cercle des mises au jeu.

Avant l’affrontement de mardi, le numéro 15 avait une efficacité de 33,3% sur les mises en jeu à ses six dernières sorties.

«Il a un apprentissage à faire. On veut qu’il devienne un joueur de centre parmi les six premiers attaquants. Il doit absolument s’améliorer, c’est impératif pour lui», note Dany Dubé.

«Il doit améliorer sa moyenne à près de 50%.»

Être plus agressif

Par ailleurs, Kotkaniemi doit être plus menaçant lorsqu’il se présente à la porte des buts. Surtout s’il veut marquer régulièrement.

«Il doit apprendre à décocher ses lancers beaucoup plus rapidement. Ça veut dire d’être plus rapide sur ses patins et trouver ses appuis.»

«Il doit tirer avec plus de (puissance). Comme il n’a pas trouvé le fond du filet, c’est pour moi sa (lacune) la plus inquiétante puisqu’il est un joueur à caractère offensif.»

Alors demeurera-t-il à Montréal toute la saison? Dany Dubé y croit, mais ajoute un bémol.

«Ce qui va lui nuire, c’est son efficacité offensive. À un moment donné, si les Canadiens ont moins d’offensive, ils vont se tourner vers les trios trois et quatre.

«La pression sera forte sur lui.»

Écoutez les commentaires de Dany Dubé dans la vidéo, ci-dessus.