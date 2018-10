Il y a 75 ans, la «Punch Line» voyait le jour

Publié aujourd'hui à 09h32

Mis à jouraujourd'hui à 09h35

Le trio formé par Toe Blake, Elmer Lach et Maurice Richard est l’un des plus célèbres dans l’histoire des Canadiens et de la LNH. Cette unité, surnommée la « Punch Line », a été réunie pour la première il y a 75 ans aujourd’hui, soit le 30 octobre 1943.

Ce soir-là, les Canadiens disputaient leur premier match de la saison régulière et ils se mesuraient aux Bruins de Boston. Avant le match, l’entraîneur-chef, Dick Irvin, avait pris la décision de remplacer l’ailier Joe Benoit par Maurice Richard, alors âgé de 22 ans, à la droite de Blake et Lach.

C’était aussi la première fois que Maurice Richard, qui en était à sa deuxième saison, portait son célèbre numéro 9. Auparavant, il endossait le numéro 15. Il avait opté pour le 9 à la suite de la naissance de sa fille Huguette qui pesait neuf livres.

Les Canadiens avaient livré un verdict nul de 2 à 2 contre les Bruins de Boston dans une rencontre présentée au Forum de Montréal. Toe Blake avait marqué un but, Elmer Lach récolté une passe, mais Maurice Richard avait été blanchi de la feuille de pointage.

En fait, le «Rocket» avait dû attendre jusqu’au 21 novembre, soit le 10e match de la saison, avant d’inscrire son premier but. Ce soir-là, dans une victoire de 13 à 4 contre les Bruins, Lach avait récolté quatre points (1-3-4) et Blake, trois (2-1-3).

Elmer Lach avait conclu la saison régulière au cinquième rang des pointeurs de la LNH (24-48-72), Toe Blake avait récolté 59 points (26-33-59) et Maurice Richard avait terminé au sixième rang des buteurs de la ligue avec 32 buts (32-22-54) à égalité avec Syd Howe et Bill Mosienko.

Les Canadiens avaient terminé au premier rang de la ligue en saison régulière grâce à une fiche de 38 victoires, 5 défaites et 7 verdicts nuls. Ils avaient ensuite remporté la Coupe Stanley. Il s’agissait d’un premier championnat en 13 ans pour le Tricolore.

Au total, Toe Blake, Elmer Lach et Maurice Richard auront joué sur le même trio pendant quatre saisons et demie. La «Punch Line» aura marqué au total 350 buts et aura mené les Canadiens à deux conquêtes de la Coupe Stanley.

Voici les feuilles du match de ce fameux soir du 30 octobre 1943.

Courtoisie : Canadiens de Montréal