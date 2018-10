Golden Tate et Demaryius Thomas changent d'adresse

Le receveur de passes Golden Tate a été échangé aux Eagles de Philadelphie, mardi, lors de la date limite des transactions dans la NFL.

En retour, les Lions de Detroit auraient obtenu un choix de troisième ronde au repêchage, selon le réseau NFL Network.

«C’était incroyable, Detroit, a commenté Tate sur son compte Twitter, en remerciant les partisans des Lions. Je vous aime pour toujours. Et maintenant "Philly", allons-y!»

Ayant participé à sept matchs avec les Lions cette saison, Tate a capté 44 passes pour des gains de 517 verges. Il a par ailleurs réussi trois touchés.

Tate portait l’uniforme des Lions depuis 2014. Il avait auparavant évolué avec les Seahawks de Seattle, de 2010 à 2013.

Demaryius Thomas échangé aux Texans

Les Broncos de Denver ont échangé le receveur de passes Demaryius Thomas aux Texans de Houston, obtenant en retour un choix de quatrième tour au repêchage de la NFL.

Selon le réseau NFL Network, les deux équipes inverseront également leurs sélections de septième ronde.

Thomas a passé toute sa carrière dans la ligue au Colorado et d’ailleurs, ses anciens partisans pourront le remercier dimanche, puisque les Texans visiteront les Broncos.

Le joueur de 30 ans a récolté 402 verges et trois touchés en 36 réceptions cette saison. À vie, il a totalisé 9055 verges et 60 majeurs par la voie aérienne, remportant une fois le Super Bowl et étant invité au Pro Bowl à cinq occasions.