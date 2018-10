Fleury se déguise en Crosby pour lui jouer un tour

À quelques heures de l'Halloween, la compagnie CCM a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on voit Marc-André Fleury déguisé en Sidney Crosby.

Le gardien québécois en profite alors pour aller «voler» les nouveaux bâtons de Crosby au complexe d'entraînement des Penguins.

Cette vidéo fait suite à une autre dans laquelle on voit Crosby marquer plusieurs buts avec ces bâtons contre un panneau de Marc-André Fleury.

Voyez les deux vidéos ci-dessous.

Sorry, Sid.



The #RibcorTrigger3D stick is available now! #CreateNewGoals pic.twitter.com/dFPzqA6T1R