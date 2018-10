EN DIRECT: Stars - Canadiens

Les Canadiens de Montréal accueillent ce soir la visite des Stars de Dallas.

L’affrontement est en cours. Suivez tous les développements ici. Après la 1re période, c'est toujours l'impasse 0-0.

1re période :

20:00 - Fin de la 1re période, dominée 10-3 par le CH au chapitre des tirs.

11:07 - Tyler Seguin (DAL) est chassé pour avoir retenu Brendan Gallagher.

04:29 - Alexander Radulov (DAL) est puni pour un geste d'obstruction à l'endroit de Karl Alzner.

00:00 - Début du match.

Pour l’occasion, l’entraîneur-chef Claude Julien garde intacte la formation qui a brillamment vaincu les Bruins de Boston samedi dernier. Les attaquants Nikita Scherbak et Andrew Shaw sont de nouveau laissés de côté. En défense, Noah Juulsen est encore absent puisqu’il n’est pas complètement remis de la blessure au haut du corps qu’il a subie à Buffalo, jeudi passé.

Du côté des Stars, ils disputent le deuxième match de leur voyage de quatre. Dimanche, ils ont été surpris par les Red Wings à Detroit.

À la recherche d’une étincelle, l’entraîneur-chef Jim Montgomery a séparé les attaquants Jamie Benn et Tyler Seguin. Le frère de Jordie n’a pas touché la cible au cours des six derniers matchs, tandis que Seguin a été blanchi à ses sept plus récentes rencontres.

Absent depuis quatre matchs, l’attaquant russe Alexander Radulov effectue un retour.