Clovis Drolet : du football à la boxe

Avant le boxeur, il y avait le ballon. Invaincu chez les professionnels, le boxeur québécois Clovis Drolet est bien connu des programmes de football de la région de Québec.

«J’ai commencé à aimer le Rouge et Or de l’Université Laval dès la première année du programme. Je crois que c’était en 2001», a raconté le pugiliste de 27 ans à TVA Sports, mardi.

Pour un court moment, le poulain d’Eye of the Tiger Management a renoué avec ses entraineurs de football au secondaire, où il a notamment porté les couleurs de l'Arsenal de l'Académie St-Louis.

Selon ses anciens instructeurs, l’ancien ailier défensif était l’un des meilleurs athlètes de l’effectif.

«Il était très athlétique. Déjà à cet âge-là, il était dur avec son corps, se souvient son ancien entraîneur Jean Carrier. Il avait un avantage sur les autres joueurs.»

On raconte que lorsqu’il était élève à l’Académie, Drolet (7-0-0, 4 K.-O.) se rendait sur le campus en course à pied et quittait le terrain de la même façon après les entraînements.

«Un sac du quart, c’est comme un bon coup de poing placé», explique Drolet, dont les entraîneurs savaient qu’il ferait carrière à la boxe.

Deux sports le même jour

À l'époque où il jouait au football, le jeune homme avait amorcé sa carrière de boxe au niveau amateur. Il pratiquait parfois les deux sports la même journée!

«On allait jouer le samedi matin de 10h à 13 et je me battais le soir!»

Ses instructeurs de football étaient bien au fait de cela, mais pas son entraîneur de boxe.

Ceux qui l’ont vu évoluer sur les terrains savent que son éthique de travail le mènera loin dans sa nouvelle carrière.

«Ça l’a sûrement aidé pour la boxe aussi!»

