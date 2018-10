Brayden Point récolte pas moins de cinq points!

Brayden Point a récolté pas moins de cinq points dans un gain de 8-3 du Lightning de Tampa Bay sur les Devils du New Jersey, mardi, au Amalie Arena.

Le joueur de centre de 22 ans a d’abord fourni la première de ses quatre mentions d’aide sur la première réussite du match de Braydon Coburn en première période. Avec son deuxième filet de l’engagement, le gros défenseur a ensuite créé l’égalité, car les visiteurs avaient inscrit les deux premiers buts de la partie.

La suite du match a été l’affaire des favoris de la foule, alors que Point, Nikita Kucherov (deux fois), Steven Stamkos, Tyler Johnson et Ryan McDonagh se sont inscrits à la marque. Le héros du match a amassé des passes décisives sur le but de son capitaine, le deuxième de Kucherov et sur le premier but de la saison de l’ancien défenseur des Rangers.

Dans le filet des gagnants, Andrei Vasilevskiy a fait face à 30 lancers, cédant sur des tirs de Miles Wood, Travis Zajac et Kyle Palmieri.

À l’autre bout de la patinoire, Keith Kinkaid a permis sept buts sur 38 tirs et Cory Schneider a été battu une fois sur six lancers.