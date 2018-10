Un changement de culture chez les Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline sont la surprise de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH), flirtant avec le premier rang de la section Métropolitaine.

Pour comprendre ce qui a changé avec cette organisation ordinairement habituée au fond du classement, il faut revenir aux décisions prises par le nouveau propriétaire majoritaire, Tom Dundon.

Il y a moins d’un an, celui-ci a acquis 52 % des parts des Hurricanes et a chamboulé l’ordre établi dans sa formation.

Dundon a congédié le directeur général en place depuis 2014 et légende du club, Ron Francis, pour le remplacer par Don Waddell. Ce dernier a été DG des Thrashers d’Atlanta de 1998 à 2010 et œuvrait au sein des Hurricanes depuis 2014 comme président de Gale Force Sports & Entertainment, une compagnie reliée à la formation de la LNH.

«Ce n’était pas la façon dont le plan était censé s’exécuter, a indiqué Waddell dans un entretien avec le magazine économique Forbes. Tom Dundon a acheté l’équipe et a décidé que nous devions faire des changements. Après plusieurs entrevues, il est venu me voir et il m’a dit: "j’ai parlé à des gens et tu as plus d’expérience qu’eux. Penses-tu vouloir revenir dans le monde du hockey?" Après plusieurs discussions, j’ai décidé de le faire.»

Une transaction-clé

De nouveau installé dans une des rares chaises de directeur général dans la LNH, Waddell a fait deux gestes majeurs, qui aujourd’hui ont une incidence sur les succès de sa formation. Dans une des plus grosses transactions de l’été 2018, il a envoyé Noah Hanifin et Elias Lindholm aux Flames de Calgary pour Dougie Hamilton, Micheal Ferland et l’espoir Adam Fox.

«Nous avons commencé notre saison estivale en sachant qu'il fallait devenir une équipe un peu plus difficile à affronter, a expliqué l’homme de 60 ans. Nous avions déjà de très bons joueurs techniques, mais nous voulions des joueurs plus durs dans notre formation. Nous avons ajouté Ferland et Jordan Martinook de l’Arizona [Coyotes]. Maintenant, nous sommes une équipe difficile à affronter, nous jouons dur.»

Waddell a également eu de bons mots pour Hamilton, qu’il voit comme un des éléments les plus importants de son équipe au niveau offensif, vantant le tir et les qualités de marqueur du défenseur.

«On peut voir pourquoi il a touché le fond du filet 17 fois l’an passé, il possède un des meilleurs tirs», a dit Waddell.

Un changement d’entraîneur

Devant trouver un nouveau pilote avec le départ de Bill Peters pour les Flames, Waddell a exécuté son deuxième geste-clé en donnant le poste d’entraîneur-chef à Rod Brind’Amour, qui était assistant-entraîneur avec les «Canes» depuis sept ans.

«Il a une connaissance incroyable, pas seulement des joueurs qui ont évolué ici l’an passé, mais aussi de ceux évoluant dans notre système, a dit Waddell. Il a été ici pour l’ensemble des camps de développement et d’entraînement. Il connaît très bien tous nos éléments.»

Brind’Amour a également instauré un système de jeu excitant et agressif, car les Hurricanes tirent plus de 40 fois en moyenne depuis le début de la campagne. Reste maintenant à voir si ces succès se poursuivront. La Caroline souhaite se tailler une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008-2009.