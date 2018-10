Jim Montgomery revient à la maison

Le Montréalais Jim Montgomery est un entraîneur avant tout. Après l’entraînement des Stars de Dallas, lundi au Centre Bell, il n’avait qu’une chose en tête: s’assurer que son équipe soit au sommet de sa forme pour affronter le Canadien le lendemain.

Cela dit, son attachement à la ville qui l’a vu grandir est palpable.

«C’est bon de revenir à Montréal, a-t-il affirmé dans un excellent français. C’est la ville où j’ai grandi. Quand j’étais jeune, je regardais [Guy] Lafleur, [Bob] Gainey, [Larry] Robinson, [Ken] Dryden, Jacques Lemaire. [...] Mais ça demeure un match comme les autres. Toute mon attention est tournée vers les Stars, sur les façons qu’on pourrait s’améliorer.»

Mardi soir, Montgomery dirigera un premier match en carrière au Centre Bell, lui qui a été embauché par les Stars pour remplacer Ken Hitchcock en mai dernier. Avant de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a dirigé l’Université de Denver pendant cinq saisons, menant d’ailleurs les Pioneers au titre national de la NCAA en 2017.

Son équipe se présente à Montréal après avoir perdu dimanche contre les Red Wings, à Detroit.

Ancien Canadien

Montgomery n’est pas seulement originaire de Montréal. Il y a aussi disputé quelques matchs professionnels. Cinq en tout lors de la saison 1994-1995 après être passé des Blues de St. Louis au Canadien. L’autre joueur impliqué dans la transaction? Nul autre que le capitaine du CH de l’époque, Guy Carbonneau.

«Ma première réaction avait été de demander “qui d’autre est dans la transaction?”», a reconnu celui qui n’arrive toujours pas à croire qu’il a été échangé pour «Carbo».

L’homme de 49 ans n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage lors de son bref passage chez le Tricolore. Il garde tout de même d’excellents souvenirs de son aventure. «La première fois que je suis entré dans le vestiaire, c’était incroyable, a-t-il indiqué. Je me souviens aussi de Patrick Roy, de l’intensité avec laquelle il jouait. C’est le joueur le plus compétitif que j’ai côtoyé.»

Si Montgomery ne veut pas faire tout un plat de son retour à la maison, ses joueurs espèrent lui offrir une victoire en cadeau.

«Il va amener beaucoup d’énergie [mardi]. Il va falloir gagner pour lui», a lancé le défenseur Marc Méthot, qui effectuera un retour au jeu contre le CH après avoir raté les deux derniers matchs des siens à cause d’une blessure au bas du corps.

La soirée Spezza

Montgomery ne sera pas le seul à vivre un beau moment contre le Canadien, puisque Jason Spezza disputera alors son 1000e match en carrière dans la LNH.

«La soirée de mardi sera encore plus importante pour [Spezza], a insisté l’entraîneur-chef. Il a connu une carrière extraordinaire. Mille matchs, c’est spécial.»

Le principal intéressé réalise lui aussi l’importance du plateau qu’il s’apprête à atteindre. «C’est une belle réalisation, j’ai travaillé fort pour arriver jusque-là», a dit le joueur de centre de 35 ans.

Et il est heureux de réaliser cet exploit dans la métropole québécoise. «C’est probablement l’endroit sur la route où j’aime le plus jouer, a-t-il affirmé. J’aime les traditions et c’est une vraie ville traditionnelle de hockey. J’aurais été heureux n’importe où, mais que ça se passe à Montréal rend la chose un peu plus excitante.»

Après une saison de misère en 2017-2018 (26 points), Spezza semble avoir retrouvé sa touche, lui qui a amassé deux buts et six mentions d’aide en 10 sorties depuis le début de la campagne. «Jim m’a poussé à redevenir le joueur que j’étais il y a quelques années, a dit Spezza à propos de son nouvel entraîneur. Je commence à me sentir bien et à retrouver ma confiance.

Radulov de retour?

Alexander Radulov, absent depuis le 16 octobre en raison d’une blessure au bas du corps, s’est entraîné pleinement avec ses coéquipiers lundi. Il n’est pas impossible qu’il fasse un retour au jeu contre son ancienne équipe, selon Montgomery.