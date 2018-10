Rémi Garde écrit un message aux partisans

Au lendemain de la défaite de 1-0 de l’Impact contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui garantissait que l’équipe ne participerait pas aux éliminatoires dans la Major League Soccer, l’entraîneur-chef du onze montréalais, Rémi Garde, a tenu à écrire un petit mot aux partisans.

«Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Jusqu’au tout dernier match, a-t-il affirmé dans un texte publié lundi sur le site de l’Impact. Bien sûr, nous sommes déçus. Déçus d’un début de saison difficile, mais qui aura permis à l’équipe de devenir ce qu’elle est maintenant : solidaire, déterminée, disciplinée.»

Même si le parcours des siens a pris fin dimanche, Garde a tout de même souligné à quel point il était fier du travail accompli par ses joueurs en 2018.

«Ce groupe a dû intégrer 16 nouveaux joueurs cette année. Il n’est jamais facile d’ingérer rapidement autant de nouveauté, mais en travaillant très fort ensemble, nous avons progressé en tant qu’équipe et vous l’avez constaté en deuxième moitié de saison», a indiqué l’entraîneur.

«Notre soif de succès n’a pas été étanchée cette saison, a-t-il ajouté. Nous reviendrons plus forts, plus déterminés, plus affamés. Ce n’est que partie remise pour 2019.»

Garde a terminé sa lettre avec des remerciements bien sentis pour les amateurs. «Merci encore pour votre support tout au long de la saison, notamment au Stade Saputo, mais aussi sur la route lorsque vous vous êtes déplacés.»