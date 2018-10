Paris: la LNH s’associe à MGM

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a confirmé lundi à New York que son circuit s’associera avec le groupe d’hôtels-casinos MGM et fait donc le saut dans le marché des paris sportifs.

Ce partenariat officiel de plusieurs années fait suite à la légalisation des paris par la Cour suprême des États-Unis en mai 2018. La LNH est la première ligue à être liée à une entreprise spécialisée de ce type, selon Bettman. MGM aura accès à la propriété intellectuelle de l’organisation, dont les logos, pour fins de marketing et de promotion. Elle pourra aussi utiliser des données de jeu interactives de la LNH permettant à ses clients de se prononcer sur des matchs.

«Le monde des paris sportifs d’aujourd’hui offre une chance unique favorisant l’engagement du partisan par le biais de la technologie et des informations exclusives de notre ligue. MGM Resorts est le partenaire parfait pour nous afin d’amorcer notre entrée progressive dans cet univers. L’implication de l’amateur de hockey, les avancées technologiques et l’innovation constituent les paramètres de notre approche progressive et demeureront à l’origine de tout ce que nous réaliserons», a déclaré Bettman dans un communiqué.

«On ne peut pas être plus excités que cela à l’aube d’entamer une association historique, a ajouté le président et chef de la direction de MGM, Jim Murren. En combinant les opérations de classe mondiale et la technologie de MGM à la compétition de haut niveau de la LNH, les marques iconiques et l’accès aux informations à la fine pointe transformera rapidement le marché des paris, en plus de consolider notre position au sommet de l’industrie.»

Avant la décision de la Cour, la LNH ainsi que la NBA, la NFL et le baseball majeur avaient émis en avril un communiqué conjoint pour exprimer leur désir de s’impliquer dans l’éventualité d’une légalisation sur l’ensemble du territoire américain.