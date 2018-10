LNH 360: Aho rejoint Gretzky, Francis et Linseman

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 28 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

LOS ANGELES 4 - Rangers 3

DETROIT 4 - Dallas 2

Islanders 2 - CAROLINE 1

Edmonton 2 - CHICAGO 1 (prol.)

VEGAS 4 - Ottawa 3 (prol.)

San Jose 4 - ANAHEIM 3 (prol.)

Aho rejoint Gretzky, Francis et Linseman

Sebastian Aho (4B, 12A) a récolté une mention d'aide pour devenir le troisième joueur dans l'histoire de la LNH à commencer la saison avec une série de 11 matchs avec au moins une aide, après Wayne Gretzky (1982-1983) et Ken Linseman (1985-1986).

Les séquences de Gretzky et de Linseman s'étaient chacune arrêtées à 12.

Aho a par le fait même rejoint Ron Francis au sommet de l'histoire de la concession avec un point dans un 11e match consécutif pour amorcer une campagne.

Le Finlandais de 21 ans pourrait donc égaler Gretzky et Linseman et dépasser Francis mardi alors que les Hurricanes affronteront les Bruins de Boston.

Des victoires dramatiques

Alex Tuch a marqué deux fois en temps réglementaire avant de voir Jonathan Marchessault compléter la remontée avec un tir de pénalité en prolongation. Le Québécois mène les Golden Knights cette saison pour les buts (6) et les points (11).

Marchessault a inscrit le 15e but de l'histoire de la LNH sur un tir de pénalité en prolongation.

Ilya Kovalchuk (1B, 2A) a participé à trois buts consécutifs des Kings pour les aider à surmonter un déficit de 2-0. Les Rangers ont ensuite égalé la marque en troisième période, mais le défenseur Alec Martinez a inscrit le but gagnant avec seulement 55 secondes à faire au dernier tiers.

La formation californienne a ainsi stoppé à six sa série de défaites. C'était le premier match de trois points de Kovalchuk dans la LNH depuis le 15 février 2013 et le 69e de sa carrière.

Timo Meier (2B, 1A) a quant à lui connu le premier match de trois points de sa carrière en mettant fin au match en prolongation. Il traverse une séquence de huit matchs avec au moins un point.

Brent Burns a récolté une aide pour lui aussi porter sa séquence de matchs avec au moins un point à huit.

Jonathan Marchessault met fin à un match de fou - TVA Sports

Des avances qui fondent comme neige au soleil

Les Golden Knights et les Kings perdaient chacun 2-0 dimanche pour finalement l'emporter.

Il s'agissait de la neuvième journée consécutive dans la LNH où une équipe surmontait un déficit d'au moins deux buts pour éventuellement battre son adversaire.

C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la LNH qu'une telle séquence survient.

Il y a déjà eu 21 matchs cette saison où une équipe perdait par deux buts avant de l'emporter.

McDavid rejoint Gretzky, Messier, Kurri et Anderson

Connor McDavid a marqué en prolongation pour mener les Oilers à une troisième victoire consécutive. Il est ainsi devenu le cinquième joueur de l'histoire de la concession à récolter 17 points ou plus dans les 10 premiers matchs d'une campagne et le premier depuis Mark Messier (1989-1990).

En plus de McDavid et de Messier, Wayne Gretzky, Jari Kurri et Glenn Anderson ont réussi ce fait d'armes.

Depuis le début de la saison 2016-2017, McDavid mène la LNH avec 12 points en prolongation. Son coéquipier Leon Draisaitl ainsi que Phil Kessel et Kristopher Letang des Penguins viennent au deuxième rang avec 11 points.

Connor McDavid et Draisaitl font le travail en prolongation - TVA Sports

Des joueurs qui sont en feu

Patrick Kane a récolté une aide pour porter sa séquence de matchs avec au moins un point à six. Il a amassé un point dans 11 des 12 matchs des Blackhawks cette saison. Seul Mikko Rantanen (21) a plus de points que lui jusqu'à présent cette saison.

John Klingberg (2A), qui mène les défenseurs des Stars (5B, 6A) cette saison, est au deuxième rang de l'histoire de la concession pour les points par un défenseur dans les 10 premiers matchs de l'équipe.

Anders Lee (1B, 1A) a participé aux deux buts des Islanders pour porter son total de points à 11 cette saison, un sommet chez l'équipe new-yorkaise.

Thomas Chabot (2A) mène les Sénateurs pour les aides (10) et les points (13) depuis le début de la campagne. Après 10 matchs, le Québécois de 21 ans a déjà amassé plus de la moitié de ses points accumulés la saison dernière (25).