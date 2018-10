Deux entraîneurs de la LHJMQ à coeur ouvert dans une docu-réalité

Deux entraîneurs de la LHJMQ se sont livrés à cœur ouvert dans une docu-réalité qui sera présentée à TVA Sports ce vendredi, à 18h.

«Le hockey dans le sang» offrira un accès privilégié dans les vies de Louis Robitaille et Daniel Renaud, qui dirigent respectivement les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan.

Les caméras ont suivi le quotidien de ces deux hommes de hockey, de l’aréna jusqu’à l'extérieur. C'est la conjointe de Kristopher Letang, Catherine Laflamme, qui est à l'animation.

«Ce sont deux personnalités extrêmement différentes avec un parcours tout à fait opposé, a expliqué Laflamme lors de l’émission "Le Magazine LHJMQ" à TVA Sports. Daniel nous a ouvert les portes de la maison de ses parents. Louis, sa femme venait d’accoucher quand on tournait. On arrivait là avec les caméras à 6h le matin et ils se sont vraiment donnés à 100%.»

Dans un extrait que vous pouvez visionner dans la vidéo ci-dessus, on peut voir Robitaille ému aux larmes. «Tu vois les joueurs grandir de 16 ans à 20 ans et comme coach, je ne vois même pas mon petit gars jouer au hockey», confie-t-il.

«[Louis] a été très près de ses émotions, a mentionné Laflamme. C’est un gars qui est passionné.»

Le tournage de la docu-réalité a commencé lors du repêchage au mois de juin. Il a repris en août pour le début des camps d’entraînement avant de se conclure en début septembre.

Voyez l’entrevue accordée par Catherine Laflamme dans la vidéo ci-dessus.