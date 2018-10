Aux 4 coins de la LNH: Crosby, la première étoile

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le célèbre numéro 87 a récolté cinq buts et deux mentions d’aide en trois parties dans l’Ouest canadien, menant les siens vers autant de victoires. Il a réalisé un doublé, inscrivant le but décisif en prolongation, dans un gain de 6-5 contre les Oilers d’Edmonton, mardi. Puis, il a ajouté trois points dans un triomphe à sens unique de 9-1 face aux Flames de Calgary, jeudi. Crosby a conclu le travail avec deux filets aux dépens des Canucks de Vancouver, ses coéquipiers l’emportant 5-0, samedi.

L’attaquant compte 12 points en neuf sorties cette saison.

Pour leur part, le joueur de centre des Jets de Winnipeg Mark Scheifele et l’ailier droit de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen ont complété le trio de hockeyeurs méritants. Ils ont tous deux obtenu sept points en quatre affrontements.

Zack Smith a été opéré

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a mentionné que l’attaquant Zack Smith avait été opéré en matinée pour traiter trois fractures au visage et qu’il ratera minimalement un mois d’activités.

Le vétéran a été atteint par un patin durant le match de vendredi contre l’Avalanche du Colorado et n’a pas accompagné ses coéquipiers pour la suite de leur voyage dans l’Ouest américain.

Cette saison, Smith a obtenu deux buts et trois mentions d’aide en cinq parties.

Par ailleurs, Brady Tkachuk a patiné pour la première fois depuis qu’il a subi une déchirure ligamentaire à la jambe à la mi-octobre. Son absence était fixée initialement à un mois.

Jérémy Lauzon de nouveau rappelé

Les Bruins de Boston ont rappelé d’urgence le défenseur Jérémy Lauzon de leur club-école de Providence.

Le Québécois avait été rétrogradé la veille, après avoir disputé son deuxième match en carrière dans la Ligue nationale, samedi, contre le Canadien de Montréal. Il a passé un peu moins de 13 minutes sur la glace dans une défaite de 3-0. Lauzon avait réalisé ses débuts jeudi lors d’une rencontre face aux Flyers de Philadelphie.

Le choix de deuxième tour, le 52e au total, a obtenu un but et trois mentions d’aide en six parties avec la filiale cette saison.

Boston visitera les Hurricanes de la Caroline, mardi. Pour cet affrontement, le cas de l'arrière Matt Grzelcyk, blessé au bas du corps, est douteux.

Cory Schneider est de retour

Les Devils du New Jersey ont rappelé le gardien Cory Schneider de leur filiale de Binghamton, signe que sa rééducation est complétée et qu’il pourra disputer prochainement son premier match de la saison dans la LNH.

Schneider est remis d’une blessure à la hanche ayant nécessité une opération le 1er mai et devait prendre part à l’entraînement du jour. Il est donc disponible pour l’affrontement prévu mardi contre le Lightning de Tampa Bay.

Au cours de sa remise en forme, il a participé à trois rencontres de la Ligue américaine, affichant un dossier de 1-1-1, une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’efficacité de ,897.

Par ailleurs, l’équipe du New Jersey a envoyé Eddie Lack à son club-école afin de lui permettre de jouer quelques matchs.