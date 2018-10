Un autre jeu blanc pour Emerance Maschmeyer

La gardienne des Canadiennes de Montréal Emerance Maschmeyer a réussi un deuxième blanchissage en deux jours face aux Furies, dimanche à Toronto, cette fois dans un gain de 7-0.

Après avoir repoussé les 21 rondelles dirigées vers elle samedi, Maschmeyer a cette fois réalisé 17 arrêts.

Katia Clement-Heydra a réussi un doublé dans la victoire, terminant sa journée de travail avec trois points. Tracy-Ann Lavigne, Olivia Atkinson et Taylor Willard ont toutes inscrit leur premier filet de la campagne. Mélodie Daoust et Ann-Sophie Bettez ont également touché la cible. Erin Ambrose et Hilary Knight ont récolté deux mentions d'aide.

Bombardée de 40 lancers, Shea Tiley a cédé sept fois.

Les Canadiennes sont installées au premier rang de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) en vertu d’un dossier de 5-1. Elles n’ont permis que six buts depuis le début de la campagne.