Rémi Garde regarde devant

L’Impact a connu une progression nette à mesure que la saison 2018 a avancé, et si celle-ci s’est terminée sur une défaite qui exclut l’équipe des éliminatoires, dimanche, l’entraîneur Rémi Garde s’est montré optimiste pour 2019.

«On finit sur une défaite et ça ne correspond pas à ce qu'on a fait ces dernières semaines», a indiqué le technicien français au terme de ce qui était sa première saison à la barre de l’équipe.

L’entraîneur a déploré le manque de précision de ses hommes au niveau des passes.

«Il y a eu un peu trop de défaillances, de déchets techniques, c'est ce qui nous a empêchés de mettre cette équipe sous pression de façon régulière», a-t-il observé.

Garde estime que l’équipe a payé pour un début de saison très difficile, alors que le groupe, largement remanié durant l’hiver, apprenait encore à se connaître.

«On n'était pas encore une équipe, là on est devenus une équipe et c'est un groupe très intéressant avec lequel on peut travailler, qui a encore une marge de progression», a-t-il indiqué.

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.