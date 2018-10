Patrick Mahomes continue de faire aller sa magie

Le quart-arrière Patrick Mahomes a lancé quatre passes de touché et les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Broncos de Denver 30-23, dimanche, au Arrowhead Stadium.

Pour le jeune pivot de 23 ans, il s’agit d’un troisième match consécutif où il trouve ses receveurs dans la zone des buts à quatre reprises. Il s’agit également de son cinquième match avec quatre majeurs ou plus en huit parties en 2018. Mahomes a terminé son match du jour avec 24 passes complétées en 34 tentatives pour 303 verges de gains. Il a aussi été victime d’une interception.

Sa cible favorite a été Sammy Watkins, qui a réussi huit attrapés pour 107 verges et deux touchés.

En vertu de ce gain, les Chiefs (7-1) sont demeurés parfaits à la maison en quatre rencontres disputées sur leurs terres.

Du côté des Broncos (3-5), le quart-arrière Case Keenum a réussi 66 % de ses passes pour 261 verges et deux majeurs, tandis que le porteur de ballon Phillip Lindsay a couru 18 fois pour 95 verges et un majeur.

James Conner malmène les Browns

Le porteur de ballon James Conner a marqué deux touchés au sol en plus de courir pour 146 verges dans une victoire de 33-18 des Steelers contre les Browns de Cleveland, à Pittsburgh.

Conner a également capté cinq passes pour 66 verges.

L’autre vedette offensive des vainqueurs a été Antonio Brown. Le receveur a attrapé six passes, dont deux pour des majeurs, pour des gains de 74 verges.

Ben Roethlisberger, pour les Steelers (4-2-1), et Baker Mayfield, pour les Browns (2-5-1), ont connu des journées plutôt semblables.

Mayfield a complété 22 de ses 36 passes pour 180 verges. Roethlisberger a tenté le même nombre de relais, mais a amassé 257 verges. Les deux joueurs ont lancé deux passes de touché et une interception.

Antonio Callaway et Seth DeValve ont capté les relais payants de Mayfield.

Cam Newton se charge des Ravens

Cam Newton a décoché deux passes de touché en plus d’atteindre lui-même la zone des buts pour mener les Panthers à une victoire de 36-21 contre les Ravens de Baltimore, à Charlotte.

Newton a rejoint Christian McCaffrey et Greg Olsen pour des jeux payants. Le quart-arrière des Panthers (5-2) a finalement trouvé ses receveurs 21 fois en 29 tentatives pour 219 verges. McCaffrey a quant à lui inscrit un autre touché au sol.

Graham Gano a également eu son mot à dire dans la victoire en plaçant trois fois le ballon entre les poteaux.

Dans le clan des Ravens (4-4), Alex Collins a marqué à l’aide d’une course. Javorius Allen et Hayden Hurst ont atteint la zone des buts après avoir capté des relais de Joe Flacco et de Lamar Jackson, respectivement.

Flacco a terminé sa journée de travail avec 22 de ses 39 passes complétées pour 192 verges. Il a subi deux interceptions.

Les Bengals l’emportent sur le dernier jeu du match

Un placement de Randy Bullock sur le dernier jeu du match a permis aux Bengals de battre les Buccaneers de Tampa Bay 37-34, à Cincinnati.

C’est une poussée de 18 points au quatrième quart des perdants qui fait en sorte que ce match devienne excitant, car les Buccaneers (3-4) n’allaient nulle part.

Le quart-arrière Jameis Winston a connu une journée difficile, lançant quatre interceptions avant d’être retiré de la rencontre au profit de Ryan Fitzpatrick.

En relève, Fitzpatrick a complété 11 de ses 15 passes pour 194 verges et deux touchés.

Les efforts du pivot de 35 ans ont cependant été réduits au néant quand Bullock a réussi son unique botté de trois points de la rencontre.

Dans le camp des Bengals (5-3), le porteur de ballon Joe Mixon a été très bon, récoltant 123 verges de gains et deux majeurs sur 21 courses. Le quart Andy Dalton a également fait sa part avec deux touchés par la passe.