LNH 360 : Une 1re victoire en... sept ans!

Voici un survol des activités du samedi 27 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

NEW JERSEY 3, Floride 2



NY Islanders 6, PHILADELPHIE 1



Edmonton 5, NASHVILLE 3



Washington 4, CALGARY 3 (T.B.)



Montréal 3, BOSTON 0



TORONTO 3, Winnipeg 2



COLUMBUS 5, Buffalo 4 (Prol.)



ST. LOUIS 7, Chicago 3



MINNESOTA 3, Colorado 2



ARIZONA 7, Tampa Bay 1



Pittsburgh 5, VANCOUVER 0

Une première victoire en... sept ans!

À sa première participation à un match de la LNH depuis le 13 février 2011 (avec NYI), le gardien Mikko Koskinen a effectué 24 arrêts pour remporter la victoire à ses débuts avec les Oilers. Edmonton ainsi pris la mesure de Nashville pour la première fois depuis le 18 mars 2014, ce qui a mis fin à une disette de 13 parties (0-11-2).

Le portier finlandais est devenu le 15e gardien de but dans l'histoire de la concession albertaine à remporter une victoire à son premier match avec le club.

Koskinen a enregistré son premier gain dans la ligue depuis le 11 février 2011 (9-3 W contre PIT). Sept années et 258 jours se sont écoulés entre les deux triomphes. En saison régulière, il s’agit du troisième plus long écart de l'histoire du circuit.

Celui qui a signé avec Edmonton le 1er mai dernier a participé à 263 matchs en saison régulière répartis dans trois ligues au cours des sept saisons qui ont séparé les deux victoires dans la LNH (Ligue américaine, Liiga, et KHL).

Trois joueurs marquent leur 10e

L'attaquant des Predators Filip Forsberg (3B), l'attaquant des Blackhawks Patrick Kane (2B, 1A) et le capitaine de l'Avalanche Gabriel Landeskog (1B) ont tous touché la cible samedi pour devenir les troisième, quatrième et cinquième joueurs à atteindre le plateau de 10 buts cette saison, rejoignant l’attaquant des Maple Leafs Auston Matthews et l’attaquant des Bruins David Pastrnak.

C'est la 11e fois dans l'histoire de la LNH que cinq joueurs ou plus atteignent la barre des 10 buts avant la fin d’octobre et seulement la deuxième fois en 25 ans. Marian Gaborik, Anze Kopitar, Patrick Marleau, Alex Ovechkin et Steven Stamkos ont été les derniers en 2009-2010.

Forsberg (10B, 14 PTS en 11 PJ) a inscrit son sixième tour du chapeau pour établir un record de concession pour le plus grand nombre de buts en octobre, éclipsant ainsi la marque des huit qu'il avait établie en 2017- 18

Kane, qui mène la ligue avec 11 buts cette saison (11B et 17 PTS en 11 PJ), est devenu le quatrième joueur différent de l'histoire des Hawks à marquer autant de filets lors des 11 premiers matchs d’une saison. Il est le premier depuis Bobby Hull en 1967-1968 (11B, 16 PTS en 11 PJ).

Un seul joueur de l’histoire de cette organisation a compté plus de filet au mois d’octobre : ​​Al Secord en 1982-1983 (12B, 16 PTS en 12 PJ).

Landeskog (10B, 16 PTS en 12 PJ) a clôturé le premier mois de la saison à seulement trois buts du record de l’organisation Avalanche/Nordiques pour le seul mois d'octobre, marque établie par Peter Stastny en 1982-1983 (13B, 21 PTS en 11 PJ) et répétée par Owen Nolan en 1991-92 (13B, 15 PTS en 12 PJ).

Price dépasse Roy

À l’occasion de la 743e confrontation opposant les Canadiens et les Bruins en saison régulière, Carey Price a repoussé les 33 tirs dirigés vers lui pour remporter la 290e victoire de sa carrière. Avec cette victoire, Price devance Patrick Roy (289) au deuxième rang de l’histoire du CH pour les victoires, derrière Jacques Plante (314).

Price a enregistré le 41e jeu blanc de sa carrière à sa 465e sortie et il n’est plus qu’à cinq places de Ken Dryden (46) au troisième rang du classement de tous les temps du Bleu-blanc-rouge. George Hainsworth détient la marque absolue avec 75 jeux blancs en 318 apparitions avec le club.

Cette victoire marque aussi la 25e de Price à vie contre les rivaux bostoniens. Chez les gardiens actifs, seuls Ryan Miller et Henrik Lundqvist (tous deux 27) ont plus de victoires contre Boston.

Sept buts pour les Coyotes, un 3e gain d’affilée

Propulsés par les deux buts de Michael Grabner en désavantage numérique, les Coyotes ont marqué sept buts dans un match pour la première fois depuis le 15 octobre 2014 (7-4 contre EDM) pour remporter leur troisième match consécutif et améliorer leur rendement à 5-5-0.

Grabner a égalé un sommet personnel avec deux filets à court d’un homme, exploit également accompli le 27 février 2014 contre TOR (avec NYI). Depuis 1933-1934, seulement cinq joueurs ont enregistré plus de matchs avec deux buts en désavantage: Wayne Gretzky (4x), Mario Lemieux (4x), Butch Goring (3x), Don Maloney (3x) et Mark Messier (3x).

De plus, trois autres joueurs de l'histoire des Coyotes / Jets ont marqué deux buts en infériorité dans un match de saison régulière: Keith Tkachuk (le 7 avril 1995 avec WIN), Tobias Rieder (le 1er décembre 2014 avec ARI) et Derek Stepan (23 décembre 2017 avec ARI).

Les spécialistes du point par match contribuent aux victoires

Soixante-six joueurs moyennent actuellement au moins un point par match cette saison (min. 5 PJ). Le record de la LNH pour le plus de joueurs avec une moyenne d’au moins un point par match à la fin du mois d’octobre est de 89, une marque établie en 1988-1989. La dernière saison où 66 patineurs maintenaient cette moyenne était en 1993-1994 (77). Parmi les performances dignes de mention dans ce groupe sélect, samedi :

Anders Lee (1B, 3A, 4 PTS) a égalé un sommet personnel avec une soirée quatre points pour portant son total à 3-6-9, cette saison (9 PJ), aidant les Islanders à vaincre les Flyers. Il est devenu le premier joueur des Islanders à enregistrer au moins quatre points contre les Flyers depuis Jason Blake le 27 février 2007.

Evgeni Malkin (2B, 1A, 3 PTS) a étiré sa série de points à sept matchs (4B, 11A, 15 PTS) dans la victoire 5-0 de Pittsburgh. Sa moyenne est exactement de deux points par match cette saison (5B, 13A, 18 PTS en 9 PJ). Malkin est suivi de l'attaquant de l'Avalanche Mikko Rantanen (5B, 21 PTS en 12 PJ). Le Russe est devenu le premier joueur des Penguins à enregistrer au moins 18 points au cours des neuf premiers matchs des siens depuis Mario Lemieux en 2002-2003 (5B, 20 PTS en 9 PJ).

Artemi Panarin (2-1—3) a fait mouche à la 31e seconde de la prolongation pour permettre aux Blue Jackets de battre les Sabres et de reluire leur fiche à 6-4-0 cette saison. Panarin (5B, 15 PTS en 10 PJ) a inscrit trois points dans un deuxième match consécutif après ses trois points contre St. Louis, deux jours plus tôt.

Ryan O'Reilly (1B, 2A) a noirci la feuille de pointage sur trois des sept buts des Blues pour prolonger sa séquence de points à cinq matchs (3B, 10 PTS) et porter son rendement personnel à 3-11-14 en ce début de campagne (10 PJ). St. Louis a inscrit au moins sept buts contre Chicago pour la première fois depuis le 12 janvier 2004 (7-4).

Kyle Palmieri (1-1—2) a enregistré son cinquième match à points multiples cette saison pour aider les Devils (5-2-1) à l’emporter. Palmieri (8B, 13 PTS en 8 PJ) est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la concession Devils / Rockies / Scouts à marquer au moins huit buts au cours des huit premiers matchs de la saison, rejoignant Paul Gardner en 1977-1978.

Mitch Marner a fourni deux aides pour franchir le cap des 100 passes décisives et aider les Maple Leafs à combler un retard de 2-0 en troisième période. Parmi les joueurs qui ont fait leurs débuts avec les Maple Leafs, seuls trois ont nécessité moins de matchs que Marner (170) pour enregistrer leurs 100 premières aides dans la LNH (toutes avec TOR): Gus Bodnar (148 PJ), Joe Primeau (163 PJ) et Syl Apps (166 PJ).

Evgeny Kuznetsov a récolté deux aides et marqué en tirs de barrage pour aider le gardien des Capitals Pheonix Copley à concrétiser la première victoire de sa carrière dans la LNH. Kuznetsov, qui a mené tous les joueurs lors des dernières séries éliminatoires de la Coupe Stanley, trône au sommet des pointeurs des Capitals en 2018-19 (5B, 15 PTS en 10 PJ).

TVA Sports présente la rencontre Sénateurs – Golden Knights à 20h.