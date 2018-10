Les Remparts passent le balai contre l'Océanic

QUÉBEC – Comme ils l’avaient fait vendredi soir à Rimouski, les Remparts de Québec ont démarré sur les chapeaux de roues contre l’Océanic et ils n’ont jamais regardé derrière eux, en route vers un balayage de la série aller-retour opposant les deux formations en l’emportant 5-2 au Centre Vidéotron, dimanche après-midi, dans le cadre du week-end des rivalités dans la LHJMQ.

La troupe de Patrick Roy avait eu le dessus par 3-1 au Colisée Financière Sun Life lors du premier épisode de la fin de semaine de la bataille du Saint-Laurent, vendredi soir. Moins de 48 heures plus tard, ils ont remis ça alors que les Québécois ont pratiquement dominé de bout en bout la rencontre disputée devant quelque 9225 spectateurs.

«On a parti le match d’une belle façon. À un moment, j’ai regardé et c’était 13-1 dans les tirs Je suis content de la façon dont on est sorti. Je m’attendais à une bonne opposition de l’Océanic. On a toujours peur de voir comment va réagir l’adversaire, mais c’est nous qui sommes vraiment bien sortis. On a été extraordinaires dans les deux premières périodes. Son gardien a été très bon, c’est la seule raison pourquoi le match était 3-0», a résumé le Diable en chef en point de presse.

Brandon Frattaroli et Pierrick Dubé, en avantage numérique, ainsi que Benjamin Gagné, ont offert une avance de 3-0 aux locaux après les deux premiers engagements où les Remparts ont étourdi leurs rivaux à outrance. Québec a aussi profité de l’indiscipline de l’Océanic pour imposer son rythme lors de huit jeux de puissance.

Contre toute attente, les Diables rouges dépassent maintenant par un point l’Océanic au classement de l’Association de l’Est de la LHJMQ en vertu d’une récolte de 18 points contre 17, laquelle est bonne pour le sixième rang.

«Si tu m’avais dit qu’on serait devant eux après 16 matchs, je ne t’aurais jamais cru. Je connais Serge, il va s’assurer que ses joueurs vont répondre et je suis convaincu que Rimouski va faire partie des très bonnes équipes d’ici la fin de la saison. Ils ont beaucoup de talent», a mentionné Roy.

Réveil tardif

L’Océanic a enfin donné signe de vie au troisième tiers quand Charle-Édouard D’Astous a inscrit les siens au tableau, mais Matthew Grouchy a aussitôt replacé les Remparts trois buts en avant, 18 secondes plus tard!

«Grouchy a joué un très bon match, et il a marqué un but très important. En troisième, Rimouski commençait à mettre beaucoup de pression sur nous. C’était important d’aller chercher ce gros but–là», a souligné Roy.

L’Océanic croyait bien s’être remis sur les rails à la suite de son gain de mercredi dernier contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, mais ces deux revers écopés aux mains d’un rival naturel faisaient dire à l’entraîneur-chef Serge Beausoleil que ses hommes portaient le mauvais déguisement. L’équipe du Bas-Saint-Laurent s’est inclinée cinq fois à ses six dernières sorties.

«On a commencé à patiner en troisième. On était vraiment dans le formol avant ça. Les Remparts étaient partout sur la patinoire. On avait l’air d’un club midget AAA avec eux. Je ne l’explique pas. C’est une belle leçon d’humilité aujourd’hui», a reconnu le pilote rimouskois, qui pouvait se réjouir de la performance de Colten Ellis entre les poteaux, lui qui a bloqué 25 rondelles.

En vitesse

Les joueurs des Remparts seront en congé lundi avant d’amorcer leur préparation en vue de la visite des Huskies de Rouyn-Noranda, l’une des formations gravitant au sommet du classement général, mercredi, au Centre Vidéotron. Quant à l’Océanic, il accueillera les pauvres Sea Dogs de Saint John, jeudi.