Le calvaire des Kings prend fin

Un but d’Alec Martinez avec 55 secondes à écouler au temps réglementaire a permis aux Kings de mettre fin à une série de six défaites et de vaincre les Rangers de New York par la marque de 4-3, dimanche à Los Angeles.

Bons derniers dans l’Association de l'Ouest avec sept points, les Kings n’avaient pas gagné depuis le 11 octobre.

«Quand nous avons entendu la sirène, c’était évidemment agréable, a dit Martinez, selon le site officiel de la Ligue nationale. Nous n’avons pas eu ce sentiment depuis un moment. Cela dit, nous avons apprécié cette soirée et demain, nous retournons au travail.»

Kovalchuk efficace

Si Martinez a inscrit le filet de la victoire, Ilya Kovalchuk a été le héros offensif des favoris de la foule avec une récolte de trois points, dont un but.

Il a fait mouche en avantage numérique à l’aide d’un bon tir sur réception dans le haut du filet au second engagement. Il a aussi préparé les réussites de Dustin Brown et de Trevor Lewis. Kovalchuk compte maintenant huit points en 11 sorties avec les Kings.

Le défenseur Drew Doughty a quant à lui amassé deux mentions d’aide.

Les Rangers ont été les premiers à ouvrir la marque sur un jeu controversé de Vladislav Namestnikov. Le tir de l’attaquant a pénétré dans le filet, mais pas avant que le joueur n’entre en collision avec le gardien Jack Campbell.

Après être allés à la reprise vidéo à la demande des Kings, les arbitres ont jugé que le but était bon puisque Namestnikov a été poussé sur Campbell par un adversaire.

Tony DeAngelo et Ryan Spooner ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Rangers.

Henrik Lundqvist a été occupé devant la cage new-yorkaise, étant mis au défi à 40 reprises.

Campbell a quant à lui repoussé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.