Joël Teasdale : enfin reconnu à sa juste valeur

Bruce Richardson marque une pause lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de son ailier et espoir du Canadien de Montréal, Joël Teasdale. Après quelques secondes, sa réponse est sincère et sans équivoque : «C’est incroyable. C’est un joueur de hockey ce gars-là.»

Richardson avait affronté Teasdale lors de son passage avec les Tigres de Victoriaville et il avait entendu de bons commentaires à son endroit de la part de Joël Bouchard, avant de le remplacer à la barre de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Mais depuis qu’il a joint l’équipe et qu’il a la chance de côtoyer l’attaquant de 19 ans sur une base régulière, il comprend mieux.

«Quand il vient à l’aréna, c’est pour jouer au hockey. Ce n’est pas un gars flamboyant que tu vas remarquer sur la patinoire, mais il fait toutes les petites choses de la bonne façon. Il joue bien sur 200 pieds, il peut jouer à droite comme à gauche, en avantage comme en désavantage numérique et est aussi bon en mission offensive que défensive. Je ne suis pas surpris qu’il ait signé un contrat avec le Canadien. C’est un beau joueur de hockey et une excellente personne.»

Reconnaissance

L’histoire de Teasdale a fait couler beaucoup d’encre durant le camp d’entraînement du Canadien. Ignoré à deux reprises au repêchage de la LNH, il a finalement réussi à obtenir un contrat avec le Tricolore en septembre.

Et c’est fou ce qu’un contrat peut avoir comme effet. Tout d’abord, sur le joueur.

«Je joue avec un peu moins de poids sur les épaules. Lors des dernières années, je jouais toujours avec en arrière-pensée le fait que je voulais être repêché. Là, je suis plus relax», a-t-il mentionné.

Mais aussi, il semble que finalement, Joël Teasdale soit reconnu à sa juste valeur.

«On peut voir ça comme ça, acquiesce-t-il. Mes efforts ont été récompensés et c’est le fun de voir que tous les sacrifices que j’ai faits ont porté leurs fruits.»

Avec ÉCJ ?

Quand on dit qu’il est enfin reconnu à sa juste valeur, l’invitation qu’il a reçue pour participer au camp estival d’Équipe Canada junior en est un bel exemple. Teasdale ne se le cache pas, représenter la Feuille d’érable lors du Championnat mondial de hockey junior lors de la période des Fêtes est un objectif qu’il s’est fixé.

Et même si la majorité des joueurs invités sont des choix de première ronde ou des espoirs bien cotés depuis des années, l’attaquant de l’Armada sent qu’il peut avoir sa place avec la formation nationale.

«Je pense que j’ai laissé ma marque lors du camp estival. On m’avait confié un rôle plus défensif, j’étais utilisé en désavantage numérique. Mais ça ne me dérange pas. Mon style de jeu fait en sorte que je peux être utile autant en attaque qu’en défensive. Avec l’Armada, j’essaie de toujours bien jouer dans ma zone. Un rôle défensif avec ÉCJ ne me dérange pas du tout.»

Teasdale aura une chance en or de se faire valoir devant les bonzes de Hockey Canada, les 13 et 15 novembre prochains dans le cadre de la Série Canada/Russie, présentée à Sherbrooke et Drummondville.