Creed Jones muselle l’Armada

Le gardien Creed Jones a repoussé 37 des 38 rondelles dirigées vers lui pour aider les Olympiques de Gatineau à vaincre l’Armada au compte de 4-1, dimanche à Boisbriand.

Jones se dirigeait vers un premier jeu blanc dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lorsque Peyton Hoyt a touché la cible avec 1 min 42 s à écouler à la rencontre. L’athlète originaire de l’Ontario entamait un 19e match au sein du circuit.

Les Olympiques ont ainsi récolté au moins un point à leurs quatre plus récentes sorties.

Opportunisme

Pendant que Jones se dressait devant son filet, son vis-à-vis Mikhail Denisov connaissait des moments plus difficiles. Il a notamment permis à Manix Landry d’ouvrir la marque en fin de première période avec son premier filet dans la LHJMQ.

Shawn Boudrias a ensuite ajouté un deuxième filet quelques secondes après le début du deuxième tiers, lors d'un jeu de puissance, avant de compléter un doublé dans un filet désert. Jeffrey Durocher a également fait bouger les cordages.

Boudrias a finalement terminé le match avec une récolte de trois points et un différentiel de +2.

Denisov a finalement cédé trois fois sur seulement 14 lancers.

Malgré ce revers, l’Armada a conservé le troisième rang de l’Association Ouest de la LHJMQ en vertu d’un dossier de 8-6-1. La formation des Laurentides reprendra l’action jeudi en accueillant les Cataractes de Shawinigan.

Daniel Hardie fait ce qu’il veut sur la glace

À Saint John, Daniel Hardie a récolté deux buts et cinq points dans une convaincante victoire de 10-4 des Islanders de Charlottetown face aux Sea Dogs, dimanche.

L’attaquant de 20 ans compte maintenant 10 filets et 19 points en 16 parties depuis le début de la campagne de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Ne tirant de l’arrière que par un but après 40 minutes de jeu, les favoris locaux ont alloué cinq filets en troisième période. Cédant notamment quatre fois en 4 min 23 s, le gardien Alex D’Orio a été retiré de la rencontre après avoir effectué 26 arrêts. En relève, Tommy DaSylva a repoussé les neuf rondelles dirigées vers lui.

Hunter Drew et Keith Getson ont également réussi des doublés dans la victoire. Brett Budgell, Nikita Alexandrov, Thomas Casey et Derek Gentile ont également touché la cible. Kevin Gursoy a récolté quatre mentions d’aide. Matthew Welsh a réussi 28 arrêts.

Anthony Boucher, Nicholas Deakin-Poot, Yohan Plamondon et Brady Burns ont répliqué.

Joseph Veleno et Gregor MacLeod se chargent du Phoenix

À Sherbrooke, Joseph Veleno et Gregor MacLeod ont amassé chacun un but et deux mentions d’aide dans un gain de 6-2 des Voltigeurs de Drummondville sur le Phoenix.

Assisté de Veleno, MacLeod a ouvert la marque dans ce duel. Ce dernier a ensuite fourni deux passes décisives sur les réussites de Pavel Koltygin. Pour sa part, Veleno a aussi construit le filet de Cédric Desruisseaux et a complété la marque en troisième période. Il s’agissait de son dixième but de la saison, lui en a marqué 22 en 64 parties en 2017-2018.

Les répliques du Phoenix sont venues des bâtons de Taro Jentzsch et Alex-Olivier Voyer.

Dans les filets, Olivier Rodrigue a réalisé 33 arrêts dans la victoire, alors qu’Alex Brousseau et Brendan Cregan ont fait face à 24 tirs dans la défaite. Le premier a cédé une fois lors de l’engagement ultime et le second a accordé les autres buts de ses adversaires en deux périodes.

Les Wildcats corrigent le Titan

À Moncton, Jakob Pelletier a amassé trois points, dont deux buts, dans une victoire à sens unique de 7-0 des Wildcats contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Brady Pataki a pour sa part inscrit un but en plus de préparer les réussites de Jacob Stewart et de Nicolas Kingsbury-Fournier.

Jacob Hudson et Jeremy McKenna ont aussi fait trembler les cordages dans la victoire.

La journée de travail de Mark Grametbauer a été de courte durée devant la cage du Titan. Il a failli deux fois sur six lancers avant de céder sa place à Tyriq Outen à mi-chemin au premier vingt. Outen a quant à lui bloqué 47 des 52 tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Francis Leclerc a repoussé 24 rondelles pour décrocher son premier blanchissage de la saison.

Jonathan Lemieux en grande forme

À Val-d’Or, Jonathan Lemieux a permis un seul but sur 47 tirs et les Foreurs ont battu les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Le gardien de 17 ans a ainsi signé sa deuxième victoire de la saison en sept départs. Il s’agissait du troisième match consécutif au cours duquel il recevait plus de 40 lancers. Lemieux a été uniquement déjoué par Olivier-Luc Haché, à la fin du premier engagement.

Les filets des vainqueurs ont été réalisés par Yan Dion et Julien Tessier lors de la période médiane. Sur ces buts, le défenseur Félix Boivin a obtenu des mentions d’aide.

Samuel Harvey a réussi 27 arrêts dans la cage des perdants.

Marc-Antoine Brouillette se charge des Cataractes

À Victoriaville, deux buts de Marc-Antoine Brouillette ont permis aux Tigres de venir à bout des Cataractes de Shawinigan 3-1.

Brouillette a brisé une égalité de 1-1 en troisième période et a récidivé quelques instants plus tard pour donner un coussin aux siens. Il s’agissait de ses quatrième et cinquième réussites de la saison. Sur celle-ci, Sean Larochelle s’est fait complice.

L’autre but des gagnants a été l’œuvre de Mikhail Abramov, alors que l’unique filet des visiteurs a été produit par Xavier Bourgault.

Dans les filets, Tristan Côté-Cazenave a réalisé 29 arrêts, tandis que Lucas Fitzpatrick a fait face à 31 lancers dans la défaite.