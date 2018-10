À TVA SPORTS: Impact 0 - Revolution 0

L'Impact dispute le dernier match de sa saison, aujourd'hui, alors qu'il se mesure au Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium de Foxboro.

Se trouvant à deux points du Crew de Columbus et de la dernière place au classement donnant accès aux éliminatoires dans l'Est, l'Impact est dans l'obligation de gagner s'il veut y entrer. Il faudra aussi, en cas de victoire, que Columbus perde ou fasse match nul contre Minnesota United.

Tous les matchs du jour, en MLS, sont disputés en même temps, à compter de 16h30.

Le match de l'Impact est présenté en direct à TVA Sports.

En deuxième demie, la marque est de 0-0.

DEUXIÈME DEMIE

67e minute | Changement pour l'Impact: Mathieu Choinière prend la place de Quincy Amarikwa

64e minute | Changement pour les Revs: Andrew Farrell entre, Zachary Herivaux sort

60e minute | Ignacio Piatti (IMFC) est fauché dans la zone de réparation, se fait mal au poignet gauche, se rend sur les lignes de côté, et restera dans le match

56e minute | Au tour d'Ignacio Piatti (IMFC) de menacer, sa frappe rate le cadre de peu

55e minute | Alejandro Silva (IMFC) vient bien près de toucher la cible, le gardien Matt Turner (REVS) réussit un bel arrêt

53e minute | Christian Penilla (REVS) y va d'une demie-volée qui rate la cible de peu

51e minute | Ignacio Piatti (IMFC) vient bien près de donner les devants à l'Impact

50e minute | Kelyn Rowe (REVS) passe bien près de surprendre Bush (IMFC) sur un tir de très loin

46e minute | Début de la deuxième demie, Juan Agudelo cède sa place à Brian Wright pour le Revolution

PREMIÈRE DEMIE

33e minute | Au tour de Diego Fagundez (REVS) de mettre Bush (IMFC) à l'épreuve, mais le gardien résiste

29e minute | Evan Bush (IMFC) se met en évidence en stoppant une frappe cadrée de Teal Bunbury (REVS)

5e minute | Quincy Amarikwa (IMFC) obtient une bonne chance, sa frappe est déviée et rate le cadre de peu

1ère minute | Début du match

Les formations:

Voici VOTRE XI partant en ce #JourDecisif.



Here is YOUR starting XI for this afternoon's IMPORTANT game.