Une équipe humble malgré ses succès

QUÉBEC – En raison des succès actuels des Remparts de Québec, il y aurait matière à s’enflammer pour Patrick Roy et sa troupe. Mais ce serait mal connaître l’entraîneur-chef et directeur général, qui espère simplement que ses joueurs ne lèveront pas le pied pour le deuxième duel de la série aller-retour face à l’Océanic de Rimouski.

Mine de rien, en l’emportant dimanche après-midi sur la glace du Centre Vidéotron, les Remparts devanceraient l’Océanic au classement de la Conférence de l’Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les Diables rouges ont signé une convaincante victoire de 3-1, vendredi soir, au Colisée Financière Sun Life pour s’approcher à un point (17 contre 16) de leurs rivaux du Bas-Saint-Laurent.

«On a quand même amassé trois points sur quatre dans cette séquence [incluant le match de mercredi contre Baie-Comeau], et c’est tout à l’honneur de nos joueurs. Il reste beaucoup de travail à faire, alors il faut rester humbles. Ce qui m’impressionne, c’est qu’ils arrivent match après match avec un effort soutenu, et je suis capable de reconnaître que c’est le fun à voir», a souligné Roy au lendemain de la septième victoire en 15 rencontres cette saison.

«Je m’attends à ce que Rimouski joue un fort match. Serge était déçu de la performance de son équipe et je connais assez bien Serge pour savoir qu’ils ont eu droit à un monologue ce matin [samedi]. Il va falloir qu’on continue à travailler de la même manière.»

Concept d’équipe

Le Diable en chef avait d’ailleurs convié ses ouailles à une légère séance d’activation en début d’après-midi, samedi, question que tout ce beau monde garde le cap. L’influence du «33» est-elle ce qui fait que les joueurs veulent se défoncer à tout prix à chaque match?

«J’aimerais mieux qu’ils veuillent bien faire pour l’équipe. Patrick, ce n’est pas important! On bâtit quelque chose pour les séries éliminatoires et tout est mis en place en fonction de ça. On veut voir une équipe qui va se développer [...] Dans l’ensemble, tout le monde amène sa propre contribution. On met l’accent sur le concept d’équipe», a nuancé Roy à ce sujet.

Pour expliquer en partie les performances de l’équipe, Roy a dressé un parallèle avec ses adjoints Martin Laperrière et Benoît Desrosiers, qu’il n’hésite pas à consulter sur des enjeux clés et dont il reconnaît l’importance. Et force est d’admettre que la recette fonctionne!

«Le "coaching staff" est ensemble là-dedans, alors on pousse tous ensemble vers la même place. Il n’y a pas de "je-me-moi". Quand les joueurs regardent que les trois, [nous] travaillons en équipe et [que] tout le monde apporte sa contribution, je me dis qu’ils doivent se dire que ça doit être pareil dans le vestiaire entre les joueurs. La culture des Remparts, c’est une culture familiale, et tout le monde s’entraide», a soutenu le membre du Temple de la renommée du hockey.

Du caractère

Si les Remparts ne forment pas le club le plus talentueux du circuit Courteau cette saison, une autre qualité les aide à coller des victoires jusqu’ici.

«Le talent est une chose et le caractère en est une autre. Je sais que ça prend du talent pour gagner, mais je trouve que ça prend encore plus de caractère. Le caractère est une part importante de l’équation, et c’est sur quoi on travaille beaucoup. On est exigeant sur ce que les gars contrôlent.»

*******************

Roy applaudit les Chevaliers

Patrick Roy s’est dit impressionné par le record de 17 victoires de suite en début de saison réalisé par les Chevaliers de Lévis au hockey midget AAA québécois, vendredi soir.

Lévis a battu le record datant de 2000 et appartenant aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne en l’emportant 6-3 sur Trois-Rivières à Charny. Ils ont amélioré la marque en blanchissant par 4-0 le Collège Esther-Blondin, samedi après-midi, portant leur fiche à 18-0-0.

«On leur a envoyé un courriel pour les féliciter pour avoir égalé le record. C’est tout à leur honneur. Je suis allé voir trois matchs d’eux et ils jouent vraiment du bon hockey. Leur entraîneur fait du bon travail et les jeunes travaillent fort. Ça devient une distraction quand tu es rendu là», mentionnait le pilote des Remparts avant d’assister à la rencontre des Chevaliers de samedi après-midi.

Mercredi pour Mathieu

Tenu à l’écart du jeu depuis le 19 octobre en raison d’une blessure à l’épaule, Olivier Mathieu renouera avec l’action mercredi lors de la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. L’attaquant de 18 ans s’est entraîné avec le groupe des réservistes, samedi. C’est donc dire que Thomas Caron disputera un cinquième match en tant que joueur affilié. La limite est de 10 pour les joueurs possédant ce statut.

«On veut vraiment que son épaule soit très solide avant qu’il revienne, et il n’a pas pratiqué avec l’équipe depuis une semaine. Et je suis content de ce que je vois [de mon équipe]», a expliqué Roy, qui a aussi vanté le travail du jeune Gabriel Montreuil, «qui commence à se sentir plus à l’aise», aux yeux du mentor québécois.

Anthony Morrone sera une fois de plus le gardien partant pour les Remparts.