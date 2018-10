Une autre défaite pour le Rocket

Les Americans ont inscrit trois buts sans réplique en troisième période pour vaincre le Rocket de Laval au compte de 3-2, samedi à Rochester.

Le club-école des Sabres de Buffalo a ainsi prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à huit (7-0-1). Il pointe au premier rang de la section Nord de la Ligue américaine en vertu d’une fiche de 7-2-1.

Menée par un but après deux périodes en vertu du deuxième filet de la saison de Brett Kulak, la formation victorieuse a inscrit trois buts en un peu plus de six minutes. C’est un ancien de l’organisation de Montréal, soit Zach Redmond, qui a amorcé la remontée. C.J. Smith et Yannick Veilleux en ont ensuite fait mouche.

La filiale du Tricolore a obtenu 11 opportunités en avantage numérique, marquant deux fois. Kenny Agostino a également fait bouger les cordages. Elle a malgré tout encaissé un quatrième revers consécutif.

Scott Wedgewood a mérité la victoire en repoussant 35 des 37 tirs dirigés vers lui. Charlie Lindgren a quant à lui été mis à l’épreuve 24 fois.