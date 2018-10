Sölden: Tessa Worley remporte le géant d'ouverture

La Française Tessa Worley a remporté samedi le géant d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin, enlevant sa première victoire à Sölden (Autriche), la treizième de sa carrière.



Troisième de la première manche, la Française a finalement devancé l'Italienne Federica Brignone de 35 centièmes et l'Américaine Mikaela Shiffrin, championne olympique en titre, de 94 centièmes.

La Canadienne Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a signé son meilleur temps en slalom géant en terminant 11e.



Worley, âgée de 29 ans, a réalisé le meilleur temps de la seconde manche, lui permettant de largement remonter les 40 centièmes de retard qu'elle comptait sur Brignone après le premier acte.



La Haut-Savoyarde, double championne du monde de la spécialité (2013/2017), a réussi à dompter la piste du glacier de Rettenbach (à 3.000 m d'altitude) pour une première victoire à Sölden, après une 2e place l'an dernier derrière l'Allemande Viktoria Rebensbur0g, tenante du titre du globe de géant et seulement 4e samedi.



Worley s'est également accomodée des conditions météo 000compliquées. La piste préparée avec une neige stockée depuis l'an dernier, à cause de la chaleur du mois d'octobre en Autriche, était samedi couverte d'un épais brouillard et marquée par des chutes de neige continues depuis le matin.



Les deux manches ont d'ailleurs été raccourcies pour cette raison. Pas un problème pour Worley qui lance idéalement sa saison à la reconquête du globe de géant (première en 2017, deuxième en 2018).

Résultats

1. Tessa Worley (FRA) 2:00.51 ( 59.11 + 1:01.40)



2. Federica Brignone (ITA) 2:00.86 ( 58.71 + 1:02.15)



3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01.45 ( 59.31 + 1:02.14)



4. Viktoria Rebensburg (GER) 2:01.50 ( 58.95 + 1:02.55)



5. Stephanie Brunner (AUT) 2:02.44 ( 59.65 + 1:02.79)



5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:02.44 ( 59.61 + 1:02.83)



7. Wendy Holdener (SUI) 2:02.82 (1:00.43 + 1:02.39)



8. Kristin Lysdahl (NOR) 2:02.98 (1:00.58 + 1:02.40)



9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:03.55 (1:01.85 + 1:01.70)



10. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:03.62 (1:01.14 + 1:02.48)



11. Valerie Grenier (CAN) 2:03.80 (1:01.85 + 1:01.95)



12. Adeline Baud (FRA) 2:03.83 (1:01.07 + 1:02.76)



13. Taina Barioz (FRA) 2:03.87 (1:01.81 + 1:02.06)



14. Lara Gut (SUI) 2:03.99 (1:00.66 + 1:03.33)



15. Michelle Gisin (SUI) 2:04.11 (1:01.19 + 1:02.92)



16. Katharina Liensberger (AUT) 2:04.13 (1:01.79 + 1:02.34)



17. Katharina Truppe (AUT) 2:04.35 (1:01.97 + 1:02.38)



18. Meta Hrovat (SLO) 2:04.56 (1:01.16 + 1:03.40)



19. Stephanie Resch (AUT) 2:04.60 (1:01.26 + 1:03.34)



20. Anna Veith (AUT) 2:04.61 (1:01.31 + 1:03.30)



21. Bernadette Schild (AUT) 2:04.71 (1:01.32 + 1:03.39)



22. Irene Curtoni (ITA) 2:04.96 (1:01.79 + 1:03.17)



23. Ricarda Haaser (AUT) 2:05.09 (1:02.13 + 1:02.96)



24. Eva-Maria Brem (AUT) 2:05.10 (1:02.14 + 1:02.96)



25. Frida Hansdotter (SWE) 2:05.24 (1:00.73 + 1:04.51)



26. Asa Ando (JPN) 2:05.45 (1:02.06 + 1:03.39)



27. Tina Weirather (LIE) 2:05.86 (1:01.77 + 1:04.09)