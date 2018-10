Rantanen gâche le retour de Duchene à Denver

Matt Duchene a souligné son retour à Denver en inscrivant un doublé, mais Mikko Rantanen lui a volé la vedette, vendredi soir. Résultat : les Sénateurs d’Ottawa se sont inclinés au compte de 6-3 devant l’Avalanche.

Duchene disputait un premier match au Colorado depuis la transaction qui l’a envoyé aux Sénateurs l’an dernier. L’attaquant a inscrit ses deuxième et troisième buts de la saison, lui qui revendique maintenant 10 points en neuf rencontres.

Tout simplement fumant depuis le début de la campagne, Rantanen a poursuivi sur sa lancée en amassant un but et trois mentions d’aide pour l'Avalanche. Avec 20 points en seulement 11 matchs, le Finlandais trône désormais au sommet de la LNH.

Ses compagnons de trio Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont quant à eux fourni un but et deux mentions d'aide. Carl Soderberg et Samuel Girard ont également touché la cible pour l’Avalanche.

Outre Duchene, Ryan Dzingel a fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Phillipp Grubauer a repoussé 21 rondelles pour remporter une troisième victoire en quatre matchs cette saison. À l’autre bout de la patinoire, Craig Anderson a réalisé 31 arrêts.