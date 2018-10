Où était Price à Buffalo?

Publié aujourd'hui à 10h21

Mis à jouraujourd'hui à 10h23

Carey Price est le gardien numéro un du Canadien. Il empoche plus de 10 millions $ pour exercer ce rôle. Alors pourquoi n’était-il pas devant le filet contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir ? Je n’en reviens tout simplement pas !



Price devrait être exténué à chaque match. Or, jeudi, on le voyait attendre ses coéquipiers après la défaite comme si de rien n’était. Le CH affrontait un adversaire qu’il devait absolument battre et Price n’était pas devant le filet. Il a toujours des passe-droits. On dirait que c’est lui qui décide alors qu’il devrait être de toutes les batailles et de tous les combats que livre le Canadien.



Son dernier match remontait à mardi. Le Canadien doit battre les équipes qui sont derrière lui pour participer aux séries. Je n’en reviens pas, je suis assommé. C’est à se demander qui prend ces décisions. L’entraîneur ? Price lui-même ? L’entraîneur des gardiens ? Je me mets dans la peau du directeur général et je ne serais pas content.



Les plus grands de ce monde ont toujours voulu être dans l’action. Patrick Roy et Martin Brodeur ne voulaient pas sortir du filet. Qu’on arrête les comparaisons si Price veut jouer deux matchs sur trois. Brodeur disputait plus de 73 matchs par saison en moyenne !



Bon début de campagne



Cela dit, malgré sa défaite de jeudi soir à Buffalo, il faut saluer le début de saison du Canadien. Ce n’est pas parfait, mais il y a de quoi se réjouir.



D’ailleurs, les Sabres représentent une surprise, alors qu’ils en ont arraché au cours des dernières années, et à l’instar de plusieurs autres équipes qui étaient dans leur situation, ils remontent la pente en se fiant aux jeunes, dont le premier choix au dernier repêchage, Rasmus Dahlin et Jack Eichel.



Chez le Canadien, Max Domi m’impressionne drôlement. Il a marqué deux buts dans la défaite de jeudi soir et il en revendique déjà quatre depuis le début de la saison, alors que sa production s’était limitée à neuf buts à chacune de ses deux précédentes campagnes ! Je ne pensais pas qu’il pourrait être aussi bon dans toutes les facettes du jeu. Son lancer, sa vision et sa rapidité aident grandement le Canadien.



S’il n’y a rien à dire contre les trois premiers trios de l’équipe, le quatrième trio alimente les débats. C’est évident que certains ne sont pas d’accord avec le fait qu’Hudon et Scherbak ne jouent pas. On sent d’ailleurs que Shaw n’est pas le gars le plus heureux dans sa situation comme vétéran qui a signé un gros contrat. Sa production est à la baisse, il n’a qu’un but et son différentiel est de -3. Ce sera intéressant de voir s’il sera en uniforme ce soir, à Boston.



Quatrième trio remanié ?



Parce que Shaw a mis son équipe dans le pétrin à quelques reprises cette saison. C’est sa pénalité qui a permis aux Sabres de créer l’égalité, jeudi, quand Pominville a marqué. C’est le genre de punition que tu peux éviter comme joueur, surtout de la part d’un gars d’expérience comme lui. Il faudra voir si Claude Julien va sévir à son endroit.



J’aimerais qu’Hudon et Scherbak soient réunis sur un quatrième trio. Dans le nouveau hockey, c’est fini le temps où les troisième et quatrième trios étaient employés pour la robustesse et pour déranger l’équipe adverse. Maintenant, la vitesse et le maniement de rondelles font foi de tout. Il faut que les joueurs patinent.

Les Devils en sont un bel exemple alors qu’ils ont des joueurs qui peuvent frapper et qui patinent. Quand ils regardent l’action du haut de la passerelle, Hudon et Scherbak doivent se dire qu’ils sont capables de faire ce travail.



En Scherbak, je vois un joueur physique et rapide. Je vois quelque chose en lui. C’est encourageant parce que le Canadien a de plus en plus de profondeur parmi ses espoirs. On peut penser à Nick Suzuki, acquis dans la transaction de Max Pacioretty, ainsi qu’aux attaquants Ryan Poehling et Jacob Olofsson.