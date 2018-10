LNH 360 : l'Avalanche fait des ravages!

Voici un survol de la soirée du vendredi 26 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Tampa Bay 3, VEGAS 2



Winnipeg 2, DETROIT 1



CAROLINA 4, San Jose 3 (SO)



COLORADO 6, Ottawa 3

Superbe remontée de l’Avalanche

Le trio de l'Avalanche composé de Mikko Rantanen (1B, 3A), Nathan MacKinnon (1B, 2A) et Gabriel Landeskog (1B, 2A) a totalisé trois buts et 10 points alors que l’équipe a comblé des retards de 2- 0 et de 3-1, gâchant le retour de leur ancien coéquipier Matt Duchene (2B) au Colorado.

Alors que son clan était mené 3-1, Rantanen (5B, 15A en 11 PJ) a marqué le premier des cinq buts sans riposte de l’Avalanche pour se hisser au premier rang des pointeurs du circuit, devant Auston Matthews (16 PTS en 10 PJ).

C’est arrivé seulement une fois une lors des 11 dernières campagnes qu’un joueur enregistre son 20e point en moins de matchs que Rantanen. Steven Stamkos (3B, 17A) a atteint cette marque au 10e match du Lightning en 2017-18.

Rantanen est également en tête de la LNH avec 15 passes décisives, à égalité au troisième rang de l’histoire de la concession Avalanche/Nordiques lors du mois d'octobre, derrière Peter Stastny (21A en 1983-84) et Joe Sakic (16A en 1996-97).

MacKinnon (9B, 9A) et Landeskog (9B, 6A) ont tous deux marqué leur neuvième but de la saison en troisième période. Ils talonnent Matthews (10B) et l’attaquant des Bruins David Pastrnak (10B), meneurs de la Ligue à ce chapitre.

L'Avalanche conclut son calendrier d'octobre ce soir dans le Minnesota. Stastny (13B en 1982-83) et Owen Nolan (13B en 1991-92) détiennent le record de concession pour le plus grand nombre de buts inscrits au mois d'octobre. Trois joueurs différents ont inscrit au moins 23 points en octobre pour le club, dont Michel Goulet (10B, 14A, 24 PTS) et Stastny (3B, 21A, 24 PTS), qui ont établi un record avec 24 points chacun en octobre 1983.

Aho maintient le cap, les Hurricanes viennent de l’arrière

Sebastian Aho (4B, 11A en 10 PJ) a obtenu une passe décisive sur le but égalisateur de Teuvo Teravainen en troisième période, prolongeant ainsi à 10 sa série de points en ouverture de saison, et les Hurricanes ont remporté une deuxième victoire consécutive. Ils se sont ainsi emparés du sommet dans la section Métropolitaine (6-3-1).

Aho est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la concession Hurricanes/Whalers à enregistrer au moins un point dans chacun des 10 premiers matchs de l’équipe, un de moins que le record établi par Ron Francis en 1984-85 (6B, 8A, 14 PTS en 11 PJ).

L’attaquant originaire de Rauma a également établi le record de la ligue pour la plus longue séquence de points en ouverture de saison pour un joueur d'origine finlandaise, dépassant Mikko Rantanen, qui a commencé le calendrier 2018-19 avec au moins un point à ses neuf premiers matches.

Cinq joueurs des Hurricanes/Whalers ont enregistré plus de 15 points au mois d’octobre, dont trois en 2007-08, tous en 13 parties : Rod Brind'Amour (6B, 12A), Eric Staal (9B, 7A) et Justin Williams (5B, 11A). Staal a établi le record du club avec 22 points en octobre 2005 (9B, 13A en 11 PJ).

Cette saison, 18 rencontres ont été remportées par une équipe accusant un retard de plusieurs buts, dont au moins un lors des sept derniers jours. C’est arrivé à 112 reprises en 2017-18.

Byfuglien dans le club des 500

Dustin Byfuglien a brisé l’égalité en troisième période avec son deuxième filet de la saison, atteignant ainsi le cap des 500 points. Les Jets ont par le fait même amélioré leur rendement à 4-1-1 à leurs six derniers matchs. Byfuglien mène tous les défenseurs actifs du circuit avec 36 filets vainqueurs.

Une sélection de huitième tour (245e au total) au repêchage de 2003, Byfuglien (175B, 325A, 500 PTS) est devenu le troisième choix tardif d’un encan à accumuler 500 points. Les seuls joueurs repêchés plus loin que Byfuglien à enregistrer au moins 500 points au cours de leurs carrières sont Tomas Holmstrom (10e tour, 257e au total, en 1994) et Kimmo Timonen (10e tour, 250e au total, en 1993).

Globalement, Byfuglien est devenu le 14e joueur de l’histoire de la LNH à marquer 500 points après avoir été repêché au huitième tour ou plus loin. En plus de Timonen et Byfuglien, deux autres défenseurs ont réussi l'exploit : Gary Suter et Tomas Kaberle.

Stamkos et Kucherov toujours au sommet des siens

Trois joueurs différents ont touché la cible pour améliorer la fiche du Lightning à 7-1-1, ce qui égale le meilleur début de saison de son histoire après neuf parties (également 7-1-1 en 2017-18 et en 2003-04). Le club n’est qu’à une victoire d’égaler sa marque de 2017-18 après 10 rencontres (8-1-1).

Le capitaine Steven Stamkos et l’attaquant Nikita Kucherov ont chacun obtenu une passe décisive sur le deuxième but du match. Ils ont maintenant récolté 70 buts et 130 aides pour un total de 200 points depuis le début de la précédente saison. Ils sont l’une des sept paires de coéquipiers à combiner au moins 200 points pendant cette période. Les attaquants de l’Avalanche Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen mènent tous les joueurs durant cette séquence (82-137-219).

Kucherov a récolté trois buts et neuf points en autant de sorties cette saison. Il est l'un des 67 patineurs à marquer à moyenner au moins un point par match en 2018-19 chez les joueurs ayant participé à cinq matchs - une première depuis 1993 après les 147 premiers duels.

