Les partisans des Maple Leafs retiennent leur souffle : la vedette Auston Matthews ne reviendra pas dans le match après avoir retraité au vestiaire en deuxième période, samedi soir à Toronto.

Matthews s’est tordu de douleur après avoir encaissé une mise en échec du défenseur des Jets de Winnipeg Jacob Trouba. C’est son épaule qui a visiblement absorbé tout le choc. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Selon le journaliste Chris Johnston (Sportsnet), il s'agit au moins de la troisième blessure à l'épaule que l'Américain a subie. Matthews a souffert d'une séparation de deuxième degré la saison dernière.

