Les Carabins concluent la saison avec un record provincial

Bien que ce dernier match de saison régulière face aux Redmen de McGill n’avait aucune incidence au classement pour eux, les Carabins de l’Université de Montréal en ont profité pour établir un nouveau record du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), samedi au stade Percival-Molson.

En défaisant leurs rivaux montréalais au compte de 16-0, ils ont conclu la saison avec 46 points accordés. La marque précédente appartenait aux Gee-Gees d’Ottawa, qui avaient donné 52 points en 2000.

Les Carabins ont ainsi conclu la campagne au deuxième rang du RSEQ en vertu d’un dossier de 6-2, devancés seulement par le Rouge et Or de l’Université Laval (8-0).

Les deux formations montréalaises se retrouveront la semaine prochaine, dans le cadre des demi-finales du RSEQ, mais cette fois au CEPSUM. En vertu d’un gain du Vert & Or (2-6) de l’Université Sherbrooke de 28-21 sur les Stingers (2-6) de Concordia, les Redmen (2-6) ont terminé la saison régulière au troisième rang.

Une défensive impénétrable

Comme elle l’a fait toute la saison, la brigade défensive des Bleus a donné des maux de tête à ses adversaires. Elle a réussi un troisième jeu blanc. Deux d’entre eux sont survenus contre les Redmen.

Les Carabins n’ont ainsi concédé que deux touchés lors du calendrier, soit un au Rouge et Or et un autre au Vert & Or de l’Université Sherbrooke.

Contre McGill, l’unité défensive n’a laissé que très peu d’espace au quart-arrière Dimitrios Sinodinos et à son groupe. Elle a réussi sept plaqués pour des pertes, dont cinq sacs du quart. Sinodinos a ainsi été limité à cinq passes complétés et 58 verges. Au total, les Redmen n’ont cumulé que 31 verges de gains nets.

Un lent début

Pendant ce temps, l’attaque a eu du mal à se mettre en marche, n’inscrivant aucun point au premier quart. C’est d’ailleurs un jeu défensif, soit une interception de Marc-Antoine Dequoy, avec un peu plus de six minutes à écouler au deuxième quart, qui a semblé énergiser l’unité offensive.

Quelques instants après le larcin, le pivot Dimitri Morand a atteint la zone des buts avec quelques secondes restant à la première demie, permettant aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance de 13-0.

Le botteur Louis-Philippe Simoneau a réussi deux placements dans la victoire.

Les Redmen ont bien failli inscrire des points avec quelques minutes à écouler en fin de rencontre, mais ils ont échoué à obtenir un premier jeu sur un troisième essai à la ligne de huit des Carabins.