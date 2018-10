Des fleurs pour Drouin, Kotkaniemi protégé

Jonathan Drouin gagne la confiance de l’entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, et pas seulement grâce à ses habiletés offensives.

Après la victoire de 3-0 de sa troupe aux dépens des Bruins, Julien a fait mention de l’implication de l'attaquant dans son territoire. Le pilote ne se gêne plus pour employer Drouin contre les meilleurs éléments adverses.

«C’est un joueur qui veut être sur la patinoire pour la durée du match. [Les bons joueurs] ne veulent pas s’asseoir sur le blanc lors des cinq dernières minutes, car on ne leur fait pas confiance défensivement. Vraiment, il prend ça à coeur avec ses compagnons de trio. Je leur donne la chance de jouer contre les gros trios. J’ai deux trios maintenant avec lesquels je me sens en confiance de ce côté-là.»

Protéger Kotkaniemi

La soirée a été plus difficile pour Jesperi Kotkaniemi. Julien a voulu le tenir le plus loin possible de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand, qui forment l'une des combinaisons les plus menaçantes du circuit.

C'est d'ailleurs pourquoi Phillip Danault s'est retrouvé sur différentes unités offensives au cours de la rencontre.

«Phil a connu un bon match, mais au début j’ai vu qu’ils essayaient de mettre le gros trio contre Kotkaniemi. J’essayais de mettre Phillip dans ces situations-là. Kotkaniemi jouait avec Tatar et Gallagher par moments. C’est le défi quand tu es sur la route, tu n’as pas le dernier changement, a expliqué l'entraîneur.

«En même temps, "KK" a connu un match ordinaire ce soir. Pas un mauvais match, mais je pense qu’il a joué de meilleurs matchs que ça. [...] Ça reste quand même un bon joueur.»

