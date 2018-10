Canadiens-Bruins : confrontation classique à TVA Sports!

Les Canadiens de Montréal reprennent le collier ce samedi soir alors qu’ils rendent visite aux Bruins à Boston.

Voyez cette confrontation classique dès 19h à TVA Sports. Avant-match à 18h.

Une victoire en temps réglementaire permettrait aux hommes de Claude Julien de s’emparer du deuxième rang dans la section Atlantique.

Coulé par l’indiscipline chez les Sabres de Buffalo, jeudi, le Tricolore (5-2-2) devra être à son meilleur au TD Garden, puisqu’ils affrontent une équipe invaincue à domicile (4-0-0).

Fouettés par Patrice Bergeron (sept buts, 16 points) et David Pastrnak (10 buts, 15 points), les Bruins (6-2-2) sont sur une séquence de deux victoires et les 35 buts de l’équipe leur confèrent le deuxième rang dans l’Atlantique.

Le retour d’Hudon

Après avoir regardé les trois dernières parties sur la passerelle de presse, l’attaquant Charles Hudon reviendra dans la formation du Bleu-blanc-rouge à Boston.

L’Almatois a inscrit deux buts et trois points en six rencontres. Son retrait de l’effectif n’était pas un châtiment, mais bien la réalité avec laquelle doit composer Julien, qui a un surplus d’ailiers sous la main.

Le pilote du CH annoncera en après-midi quel joueur il retirera de la formation pour insérer Hudon, qui sera gonflé à bloc.

Marquer le premier but

À sa dernière sortie, Montréal avait bien entamé le match à Buffalo. Max Domi a été le premier à noircir la feuille de pointage à l’aide d’un tir précis.

C’est exactement ce que les troupiers devront faire dans l’hostile TD Garden.

Les Bostoniens ont enfilé le premier but d’une rencontre six fois et ils ont savouré la victoire à cinq reprises, obtenant un point dans l’autre (5-0-1).

Tout comme les Canadiens (4-0-0), lorsqu’ils ont conservé l’avance après deux périodes, ils n’ont pas encaissé la défaite (6-0-0).

Devant le filet, le gardien Carey Price (3-1-2) retrouvera son poste. Il affrontera Tuukka Rask (3-2-0).