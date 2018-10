Tortorella déplore une LNH amicale, «Bergie» acquiesce

Différents temps, différentes mœurs. Les mentalités ont changé dans la LNH au cours des dernières années et ça ne plaît pas du tout à l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella.

Le pilote, réputé pour sa passion et sa grande franchise, constate que les échanges houleux entre les joueurs sur la patinoire ont laissé place à la camaraderie.

Or, il est bien connu que Tortorella adore voir ses joueurs montrer le proverbial feu sacré devant l’ennemi.

«La Ligue a changé. Et pour les dinosaures qui y sont toujours, c’est frustrant, a-t-il fait savoir à des journalistes, jeudi. Lorsqu'on observe les conversations entre les joueurs sur la glace, on croirait voir des câlins parfois. Je ne sais pas si c’est en raison des rencontres avec l’Association des joueurs. Il n’y a plus d’intensité. Ça me manque et ça me frustre énormément.»

«Je m’ennuie de la bonne vieille mentalité où je t'en fais voir de toutes les couleurs ("I'm coming at you") et après on prendra une bière ensemble, mais on n’est pas obligés d’en parler sur la glace.»

«Le Tigre» acquiesce

Notre analyste Michel Bergeron se rappelle l’époque où il était entraîneur lorsqu’il entend les propos de «Torts».

«Ça va un peu dans ma façon de penser et de diriger à mon époque», a commenté celui qui a dirigé les Nordiques de Québec et les Rangers de New York.

«Avec son statut, il est à peu près un des seuls qui peut parler de cette façon. Il a beaucoup d’expérience, il est peut-être en fin de carrière. Aucun jeune entraîneur ne pourrait parler de cette façon.»

Bergeron ajoute que le changement de philosophie dans la LNH ne se manifeste pas seulement dans les discussions entre les adversaires.

«Ça se voit sur le jeu, il y a moins de mises en échec, il y a moins de bagarres», a-t-il noté.

Michel Bergeron émet son opinion dans la vidéo ci-dessus.