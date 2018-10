Mookie Betts fait parler son cœur

Le voltigeur des Red Sox de Boston Mookie Betts a célébré à sa façon la victoire de 4-2 des siens contre les Dodgers de Los Angeles dans le deuxième match de la Série mondiale, mercredi : tôt dans la nuit, il a offert une dizaine de plateaux de nourriture à des sans-abri.

Betts s’est encore fait des amis grâce à ses trois coups sûrs en quatre présences au bâton durant la soirée, mais c’est à l’extérieur du Fenway Park qu’il s’est démarqué. Le joueur des champions de la Ligue américaine de baseball a été aperçu en compagnie d’un autre homme vers 1 h 45 du matin à proximité de la bibliothèque de Boston, où plusieurs personnes sans domicile fixe ont l’habitude de se réunir.

Le duo s’est ainsi dirigé vers celles-ci avec leurs chariots transportant les fameux plateaux qui contenaient des morceaux de steak et de poulet.

Little birdie told me an amazing story. This was the scene last night around 1am out in front of the Boston Library. Trays and trays of food fed the homeless. The man that delivered the food wasn’t looking for attention or praise BUT deserves it. God Bless you Mookie Betts pic.twitter.com/4Ox7O0edo4